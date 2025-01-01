ConfusionMatrixMultilabel

Berechnen der Wahrheits- oder Konfusionsmatrix für jedes Label. Die Methode wird auf den Vektor der vorhergesagten Werte angewendet.

uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(

const vector& vect_true,

matrix& confusions[]

);



Parameter

vect_true

[in] Vektor mit den wahren Werten.

confusions

[out] Ein Array von 2 x 2 Matrizen mit berechneten Konfusionsmatrizen für jedes Label.

Rückgabewert

Größe des Arrays der berechneten Konfusionsmatrizen. Im Falle eines Fehlers wird 0 zurückgegeben.

Hinweis

Das Ergebnis-Array kann dynamisch oder statisch sein. Wenn das Array statisch ist, muss es mindestens so groß sein wie die Anzahl der Klassen.

Die Größen des Vektors der wahren Werte und des Vektors der vorhergesagten Werte sollten gleich sein.

Beispiel: