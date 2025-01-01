#define GRAPH_WIDTH 750

#define GRAPH_HEIGHT 350



#include <Graphics\Graphic.mqh>



CGraphic ExtGraph;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

vector delta=vector::Full(10,10);

delta[0]=0;

//--- 델타 단계를 사용하여 0에서 2pi까지 101개의 값을 얻습니다.

vector X=delta.CumSum();

//--- X 벡터의 각 값에 대한 아크 탄젠트 값을 계산합니다.

vector Y=delta.CumSum();



Print("vector delta =

",delta);

Print("vector X =

",X);

Print("vector Y =

",Y);



//--- 계산된 값을 벡터에서 배열로 전송합니다.

double x_array[];;

double y_array[];;

X.Swap(x_array);

Y.Swap(y_array);



double array[10];

for(int i=0; i<10; i++)

{

array[i]=MathArctan2(y_array[i],x_array[i]);

}



//--- 계산된 벡터 값의 그래프를 그립니다.

CurvePlot(x_array,y_array,clrDodgerBlue);



//--- Escape 또는 PgDn 키를 눌러 그래프를 삭제하고(스크린샷 하기) 종료할 때까지 기다립니다.

while(!IsStopped())

{

if(StopKeyPressed())

break;

Sleep(16);

}



//--- 모두 삭제

ExtGraph.Destroy();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ESC를 누르면 'true'를 반환합니다 |

//| PgDn을 누르면 그래프 스크린샷을 찍고 'true'를 반환합니다 |

//| 그렇지 않으면 'false'를 반환 합니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool StopKeyPressed()

{

//--- ESC를 누르면 'true'를 반환합니다.

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)!=0)

return(true);

//--- PgDn을 누르고 그래프 스크린샷이 성공적으로 촬영되면 'true'를 반환합니다

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN)!=0 && MakeAndSaveScreenshot(MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_Screenshot"))

return(true);

//--- 'false'를 반환합니다

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 그래프 객체를 만들고 곡선 그리기 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CurvePlot(double &x_array[], double &y_array[], const color colour)

{

ExtGraph.Create(ChartID(), "Graphic", 0, 0, 0, GRAPH_WIDTH, GRAPH_HEIGHT);

ExtGraph.CurveAdd(x_array, y_array, ColorToARGB(colour), CURVE_LINES);

ExtGraph.IndentUp(30);

ExtGraph.CurvePlotAll();

stringtext1="그래프를 삭제하고 스크립트를 중지하려면 ESC를 누르십시오. 또는";

stringtext2=" 화면을 만들고 그래프를 삭제하고 스크립트를 중지하려면 PgDn을 누르세요";

ExtGraph.TextAdd(54, 9, text1, ColorToARGB(clrBlack));

ExtGraph.TextAdd(54,21, text2, ColorToARGB(clrBlack));

ExtGraph.Update();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크린샷을 찍어 이미지를 파일로 저장 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MakeAndSaveScreenshot(const string file_name)

{

string file_names[];

ResetLastError();

int selected=FileSelectDialog("Save Picture", NULL, "All files (*.*)|*.*", FSD_WRITE_FILE, file_names, file_name+".png");

if(selected<1)

{

if(selected<0)

PrintFormat("%s: FileSelectDialog() function returned error %d", __FUNCTION__, GetLastError());

return false;

}



bool res=false;

if(ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false))

res=ChartScreenShot(0, file_names[0], GRAPH_WIDTH, GRAPH_HEIGHT);

ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,true);

return(res);

}