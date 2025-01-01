MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体取引定数履歴データベースプロパティ
내역 데이터베이스 속성
시계열에 액세스할 때 SeriesInfoInteger() 함수를 사용하여 추가 기호 정보를 가져옵니다. 필수 속성의 식별자가 함수 매개변수로 전달됩니다. 식별자는 ENUM_SERIES_INFO_INTEGER 값 중 하나일 수 있습니다.
ENUM_SERIES_INFO_INTEGER
|
식별자
|
설명
|
유형
|
SERIES_BARS_COUNT
|
현재 모멘트의 기호 기간에 대한 막대 수
|
long
|
SERIES_FIRSTDATE
|
현재 모멘트의 기호 기간의 첫 번째 날짜
|
datetime
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
기호 기간의 마지막 막대 열림 시간
|
datetime
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
시간 프레임에 관계없이 서버의 기호 내역에서 첫 번째 날짜
|
datetime
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
기간과 관계없이 클라이언트 터미널의 기호 내역에서 가장 첫 번째 날짜
|
datetime
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
기호/주기 데이터 동기화 플래그(현재 모멘트
|
bool