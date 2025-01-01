내역 데이터베이스 속성

시계열에 액세스할 때 SeriesInfoInteger() 함수를 사용하여 추가 기호 정보를 가져옵니다. 필수 속성의 식별자가 함수 매개변수로 전달됩니다. 식별자는 ENUM_SERIES_INFO_INTEGER 값 중 하나일 수 있습니다.

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER