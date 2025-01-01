MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体取引定数DOM での取引注文
Depth Of Market의 거래 주문(Trade Orders)
지분 증권의 경우 현재 매수 및 매도 주문을 볼 수 있는 Depth of Market 창을 사용할 수 있습니다. 각 주문에 대해 원하는 거래 방향, 요구 금액 및 요청 가격이 명시되어 있습니다.
MQL5 수단으로 DOM의 현재 상태에 대한 정보를 얻으려면 MarketBookGet() 함수를 사용하여 DOM "스크린샷"을 MqlBookInfo 구조 배열에 배치합니다. 유형 필드에 있는 배열의 각 요소에는 순서 방향( ENUM_BOOK_TYPE 열거값)에 대한 정보가 들어있습니다.
ENUM_BOOK_TYPE
|
식별자
|
설명
|
BOOK_TYPE_SELL
|
매도 주문 (제안)
|
BOOK_TYPE_BUY
|
매수 주문 (입찰)
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
마켓별 매도 주문
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
마켓별 매수 주문
