Depth Of Market의 거래 주문(Trade Orders)

지분 증권의 경우 현재 매수 및 매도 주문을 볼 수 있는 Depth of Market 창을 사용할 수 있습니다. 각 주문에 대해 원하는 거래 방향, 요구 금액 및 요청 가격이 명시되어 있습니다.

MQL5 수단으로 DOM의 현재 상태에 대한 정보를 얻으려면 MarketBookGet() 함수를 사용하여 DOM "스크린샷"을 MqlBookInfo 구조 배열에 배치합니다. 유형 필드에 있는 배열의 각 요소에는 순서 방향( ENUM_BOOK_TYPE 열거값)에 대한 정보가 들어있습니다.

ENUM_BOOK_TYPE

식별자 설명 BOOK_TYPE_SELL 매도 주문 (제안) BOOK_TYPE_BUY 매수 주문 (입찰) BOOK_TYPE_SELL_MARKET 마켓별 매도 주문 BOOK_TYPE_BUY_MARKET 마켓별 매수 주문

