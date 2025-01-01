测试后的净利润，STAT_GROSS_PROFIT 和 STAT_GROSS_LOSS 的总和(STAT_GROSS_LOSS 始终小于或等于0)

总利润，所有获利（正值）交易的总和。该值大于或等于0

总亏损，所有负值交易的总和。该值小于或等于0

最大收益 – 所有获利交易中的最大值。该值大于或等于0

最大亏损 – 所有亏损交易中的最低值。该值小于或等于0

一组获利交易中的最大收益。该值大于或等于0

已经形成STAT_CONPROFITMAX (一组获利交易中的最大收益)的交易的数量

最长的一组获利交易的总利润

最长的一组获利交易中的交易数量 STAT_MAX_CONWINS

一组亏损交易中的最大亏损。该值小于或等于0

已经形成 STAT_CONLOSSMAX (一组亏损交易中的最大亏损)的交易的数量

最长的一组亏损交易中的交易数量 STAT_MAX_CONLOSSES

以货币计算，最大的结余跌幅。在交易处理过程中，结余可能有大幅度下跌，这里采用最大的值

以百分比计算结余下跌，记录于货币计算的最大结余跌幅的时期 (STAT_BALANCE_DD)。

以百分比计算最大结余跌幅。在交易处理过程中，结余可能有大幅度下跌，每次相关的下跌值都以百分比计算返回最大的值

以货币计算结余下跌，记录于百分比计算的最大结余跌幅时期 (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)。

以货币计算，最大的净值跌幅。在交易处理过程中，净值上可能出现大幅度下跌，这里采用最大的值

以百分比计算下跌，记录于货币计算的最大净值跌幅的时期 (STAT_EQUITY_DD)。

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

以百分比计算最大净值跌幅。在交易处理过程中，净值可能有大幅度下跌，每次相关的下跌值都以百分比计算返回最大的值