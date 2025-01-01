文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构环境状态测试统计 

测试统计

测试结束之后，会计算不同的交易结果统计的参数。通过指定来自ENUM_STATISTICS 枚举的参数ID，可以使用 TesterStatistics() 函数来获得参数值。

虽然两种类型的参数（int和double）都用于计算统计，但是函数会以double格式返回全部的值。double型的所有统计值默认以入金货币表示，除非另有说明

ENUM_STATISTICS

ID

统计参数的描述

类型

STAT_INITIAL_DEPOSIT

初始存款的值

double

STAT_WITHDRAWAL

从账户取款

double

STAT_PROFIT

测试后的净利润，STAT_GROSS_PROFIT 和 STAT_GROSS_LOSS 的总和(STAT_GROSS_LOSS 始终小于或等于0)

double

STAT_GROSS_PROFIT

总利润，所有获利（正值）交易的总和。该值大于或等于0

double

STAT_GROSS_LOSS

总亏损，所有负值交易的总和。该值小于或等于0

double

STAT_MAX_PROFITTRADE

最大收益 – 所有获利交易中的最大值。该值大于或等于0

double

STAT_MAX_LOSSTRADE

最大亏损 – 所有亏损交易中的最低值。该值小于或等于0

double

STAT_CONPROFITMAX

一组获利交易中的最大收益。该值大于或等于0

double

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

已经形成STAT_CONPROFITMAX (一组获利交易中的最大收益)的交易的数量

int

STAT_MAX_CONWINS

最长的一组获利交易的总利润

double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

最长的一组获利交易中的交易数量 STAT_MAX_CONWINS

int

STAT_CONLOSSMAX

一组亏损交易中的最大亏损。该值小于或等于0

double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

已经形成 STAT_CONLOSSMAX (一组亏损交易中的最大亏损)的交易的数量

int

STAT_MAX_CONLOSSES

最长一组亏损交易的总亏损

double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

最长的一组亏损交易中的交易数量 STAT_MAX_CONLOSSES

int

STAT_BALANCEMIN

结余的最小值

double

STAT_BALANCE_DD

以货币计算，最大的结余跌幅。在交易处理过程中，结余可能有大幅度下跌，这里采用最大的值

double

STAT_BALANCEDD_PERCENT

以百分比计算结余下跌，记录于货币计算的最大结余跌幅的时期 (STAT_BALANCE_DD)。

double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

以百分比计算最大结余跌幅。在交易处理过程中，结余可能有大幅度下跌，每次相关的下跌值都以百分比计算返回最大的值

double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

以货币计算结余下跌，记录于百分比计算的最大结余跌幅时期 (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)。

double

STAT_EQUITYMIN

最小净值

double

STAT_EQUITY_DD

以货币计算，最大的净值跌幅。在交易处理过程中，净值上可能出现大幅度下跌，这里采用最大的值

double

STAT_EQUITYDD_PERCENT

以百分比计算下跌，记录于货币计算的最大净值跌幅的时期 (STAT_EQUITY_DD)。

double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

以百分比计算最大净值跌幅。在交易处理过程中，净值可能有大幅度下跌，每次相关的下跌值都以百分比计算返回最大的值

double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

以货币计算净值下跌，记录于百分比计算的最大净值跌幅时期(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)。

double

STAT_EXPECTED_PAYOFF

期望收益

double

STAT_PROFIT_FACTOR

利润因子，等于STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS比率。如果STAT_GROSS_LOSS=0, 利润因子就等于 DBL_MAX

double

STAT_RECOVERY_FACTOR

采收率，等于 STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD的比率

double

STAT_SHARPE_RATIO

夏普比率

double

STAT_MIN_MARGINLEVEL

保证金水平的最小值

double

STAT_CUSTOM_ONTESTER

计算的自定义优化标准的值通过 OnTester() 函数返回unction

double

STAT_DEALS

成交数量

int

STAT_TRADES

交易的数量

int

STAT_PROFIT_TRADES

获利交易

int

STAT_LOSS_TRADES

亏损交易

int

STAT_SHORT_TRADES

卖出交易

int

STAT_LONG_TRADES

买入交易

int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

获利的卖出交易

int

STAT_PROFIT_LONGTRADES

获利的买入交易

int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

一组获利交易的平均长度

int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

一组亏损交易的平均长度

int

STAT_COMPLEX_CRITERION

复杂的优化标准

 

 