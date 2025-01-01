测试统计
测试结束之后，会计算不同的交易结果统计的参数。通过指定来自ENUM_STATISTICS 枚举的参数ID，可以使用 TesterStatistics() 函数来获得参数值。
虽然两种类型的参数（int和double）都用于计算统计，但是函数会以double格式返回全部的值。double型的所有统计值默认以入金货币表示，除非另有说明。
|
ID
|
统计参数的描述
|
类型
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
初始存款的值
|
double
|
STAT_WITHDRAWAL
|
从账户取款
|
double
|
STAT_PROFIT
|
测试后的净利润，STAT_GROSS_PROFIT 和 STAT_GROSS_LOSS 的总和(STAT_GROSS_LOSS 始终小于或等于0)
|
double
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
总利润，所有获利（正值）交易的总和。该值大于或等于0
|
double
|
STAT_GROSS_LOSS
|
总亏损，所有负值交易的总和。该值小于或等于0
|
double
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
最大收益 – 所有获利交易中的最大值。该值大于或等于0
|
double
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
最大亏损 – 所有亏损交易中的最低值。该值小于或等于0
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX
|
一组获利交易中的最大收益。该值大于或等于0
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
已经形成STAT_CONPROFITMAX (一组获利交易中的最大收益)的交易的数量
|
int
|
STAT_MAX_CONWINS
|
最长的一组获利交易的总利润
|
double
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
最长的一组获利交易中的交易数量 STAT_MAX_CONWINS
|
int
|
STAT_CONLOSSMAX
|
一组亏损交易中的最大亏损。该值小于或等于0
|
double
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
已经形成 STAT_CONLOSSMAX (一组亏损交易中的最大亏损)的交易的数量
|
int
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
最长一组亏损交易的总亏损
|
double
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
最长的一组亏损交易中的交易数量 STAT_MAX_CONLOSSES
|
int
|
STAT_BALANCEMIN
|
结余的最小值
|
double
|
STAT_BALANCE_DD
|
以货币计算，最大的结余跌幅。在交易处理过程中，结余可能有大幅度下跌，这里采用最大的值
|
double
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
以百分比计算结余下跌，记录于货币计算的最大结余跌幅的时期 (STAT_BALANCE_DD)。
|
double
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
以百分比计算最大结余跌幅。在交易处理过程中，结余可能有大幅度下跌，每次相关的下跌值都以百分比计算返回最大的值
|
double
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
以货币计算结余下跌，记录于百分比计算的最大结余跌幅时期 (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)。
|
double
|
STAT_EQUITYMIN
|
最小净值
|
double
|
STAT_EQUITY_DD
|
以货币计算，最大的净值跌幅。在交易处理过程中，净值上可能出现大幅度下跌，这里采用最大的值
|
double
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
以百分比计算下跌，记录于货币计算的最大净值跌幅的时期 (STAT_EQUITY_DD)。
|
double
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
以百分比计算最大净值跌幅。在交易处理过程中，净值可能有大幅度下跌，每次相关的下跌值都以百分比计算返回最大的值
|
double
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
以货币计算净值下跌，记录于百分比计算的最大净值跌幅时期(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)。
|
double
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
期望收益
|
double
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
利润因子，等于STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS比率。如果STAT_GROSS_LOSS=0, 利润因子就等于 DBL_MAX
|
double
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
采收率，等于 STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD的比率
|
double
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
夏普比率
|
double
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
保证金水平的最小值
|
double
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
计算的自定义优化标准的值通过 OnTester() 函数返回unction
|
double
|
STAT_DEALS
|
成交数量
|
int
|
STAT_TRADES
|
交易的数量
|
int
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
获利交易
|
int
|
STAT_LOSS_TRADES
|
亏损交易
|
int
|
STAT_SHORT_TRADES
|
卖出交易
|
int
|
STAT_LONG_TRADES
|
买入交易
|
int
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
获利的卖出交易
|
int
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
获利的买入交易
|
int
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
一组获利交易的平均长度
|
int
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
一组亏损交易的平均长度
|
int
|
STAT_COMPLEX_CRITERION
|
复杂的优化标准
|