Une fois que le test est terminé, différents paramètres statistiques des résultats de trading sont calculés. Les valeurs des paramètres peuvent être obtenus avec la fonction TesterStatistics(), en spécifiant l'identifiant du paramètre (énumération ENUM_STATISTICS).

Bien que deux types de paramètres (int et double) sont utilisés pour le calcul des statistiques, la fonction retourne toutes les valeurs sous forme de double. Toutes les valeurs statistiques de type double sont exprimées dans la devise du dépôt par défaut, sauf mention contraire.

ENUM_STATISTICS

Identifiant

Description du paramètre statistique

Type

STAT_INITIAL_DEPOSIT

La valeur du dépôt initial

double

STAT_WITHDRAWAL

Retraits du dépôt

double

STAT_PROFIT

Profit net après le test, la somme de STAT_GROSS_PROFIT et STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS est toujours inférieur ou égal à zéro)

double

STAT_GROSS_PROFIT

Profit total, la somme de toutes les positions profitables (positives). La valeur est supérieure ou égale à zéro

double

STAT_GROSS_LOSS

Perte totale, la somme de toutes les positions négatives. La valeur est inférieure ou égale à zéro

double

STAT_MAX_PROFITTRADE

Profit maximum — la plus grande valeur de toutes les positions profitables. La valeur est supérieure ou égale à zéro

double

STAT_MAX_LOSSTRADE

Perte maximum — la plus basse valeur de toutes les positions perdantes. La valeur est inférieure ou égale à zéro

double

STAT_CONPROFITMAX

Profit maximum dans une série de positions profitables. La valeur est supérieure ou égale à zéro

double

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

Le nombre de positions ayant formé le STAT_CONPROFITMAX (profit maximum dans une série de positions profitables)

int

STAT_MAX_CONWINS

Le profit total de la plus longue série de positions profitables

double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

Le nombre de positions dans la plus longue série de positions profitables STAT_MAX_CONWINS

int

STAT_CONLOSSMAX

Perte maximum dans une série de positions perdantes. La valeur est inférieure ou égale à zéro

double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

Le nombre de positions ayant formé le STAT_CONLOSSMAX (perte maximum dans une série de positions perdantes)

int

STAT_MAX_CONLOSSES

La perte totale de la plus longue série de positions perdantes

double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

Le nombre de positions dans la plus longue série de positions perdantes STAT_MAX_CONLOSSES

int

STAT_BALANCEMIN

Valeur minimum du solde

double

STAT_BALANCE_DD

Chute maximale du solde en termes monéraires. Durant le trading, le solde peut subir de nombreuses chutes, la plus grande valeur est considérée ici

double

STAT_BALANCEDD_PERCENT

La chute du solde en pourcentage, enregistré au moment de la chute maximale du solde en termes monértaires (STAT_BALANCE_DD).

double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Chute maximum du solde en pourcentage. Durant le trading, le solde peut subir plusieurs chutes, pour lesquelles la valeur de la chute relative en pourcentage est calculée. La plus grande valeur est retournée

double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Chute du solde en termes monétaires enregistrée au moment de la chute maximale du solde, en pourcentages (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

double

STAT_EQUITYMIN

Valeur minimum des fonds

double

STAT_EQUITY_DD

Chute maximum des fonds en termes monétaires. Durant le trading, plusieurs chutes peuvent apparaître sur les fonds ; la plus grande valeur apparaît ici.

double

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Chute en pourcentage, enregistrée au moment de la chute maximale des fonds, en termes monétaires (STAT_EQUITY_DD).

double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Chute maximum des fonds en pourcentage. Durant le trading, les fonds peuvent subir plusieurs chutes, pour lesquelles la valeur de la chute relative en pourcentage est calculée. La plus grande valeur est retournée

double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Chute des fonds en termes monétaires enregistrée au moment de la chute maximale des fonds, en pourcentage (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

double

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Rendement attendu

double

STAT_PROFIT_FACTOR

Facture de profit, égal au ratio de STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Si STAT_GROSS_LOSS=0, le facture de profit est égal à DBL_MAX

double

STAT_RECOVERY_FACTOR

Facteur de recouvrement, égal au ratio de STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD

double

STAT_SHARPE_RATIO

Ratio de Sharpe

double

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Valeur minimum du niveau de marge

double

STAT_CUSTOM_ONTESTER

La valeur du critère d'optimisation personnalisé calculé et retourné par la fonction OnTester()

double

STAT_DEALS

Le nombre de transactions

int

STAT_TRADES

Le nombre de positions

int

STAT_PROFIT_TRADES

Positions profitables

int

STAT_LOSS_TRADES

Positions perdantes

int

STAT_SHORT_TRADES

Positions courtes

int

STAT_LONG_TRADES

Positions longues

int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Positions courtes gagnantes

int

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Positions longues gagnantes

int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Longueur moyenne d'une série gagnante de trades

int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Longueur moyenne d'une série perdante de trades

int

STAT_COMPLEX_CRITERION

Critère d'optimisation complexe

 

 