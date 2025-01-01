Statistiques de Test

Une fois que le test est terminé, différents paramètres statistiques des résultats de trading sont calculés. Les valeurs des paramètres peuvent être obtenus avec la fonction TesterStatistics(), en spécifiant l'identifiant du paramètre (énumération ENUM_STATISTICS).

Bien que deux types de paramètres (int et double) sont utilisés pour le calcul des statistiques, la fonction retourne toutes les valeurs sous forme de double. Toutes les valeurs statistiques de type double sont exprimées dans la devise du dépôt par défaut, sauf mention contraire.

ENUM_STATISTICS