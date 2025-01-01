통계 테스트
테스트가 끝나면 거래 결과 통계의 서로 다른 매개변수가 계산됩니다. 매개변수의 값은 ENUM_STATISTICS 열거에서 매개변수 ID를 지정하여 TesterStatistics() 함수를 사용하여 얻을 수 있습니다.
통계량을 계산하는 데 두 가지 유형의 매개변수(int 및 double)가 사용되지만 함수는 모든 값을 double 형식으로 반환합니다. double 유형의 모든 통계 값은 달리 명시되지 않는 한 기본적으로 예금 통화로 표시됩니다.
|
ID
|
통계 매개변수에 대한 설명
|
유형
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
최초 예금가액
|
double
|
STAT_WITHDRAWAL
|
계좌에서 인출된 자금
|
double
|
STAT_PROFIT
|
검사 후 순이익, STAT_GROSS_PROFIT 및 STAT_GROSS_LOSS의 합계 (STAT_GROSS_LOSS는 항상 0보다 작거나 같음)
|
double
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
총 이익, 모든 수익(양수) 거래의 합계입니다. 값이 0보다 크거나 같습니다
|
double
|
STAT_GROSS_LOSS
|
총 손실, 모든 마이너스 거래의 합계입니다. 값이 0보다 작거나 같습니다
|
double
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
최대 이익 – 모든 수익성 있는 거래 중 가장 큰 값. 값이 0보다 크거나 같습니다
|
double
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
최대 손실 – 모든 손실 거래 중 가장 낮은 값. 값이 0보다 작거나 같습니다
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX
|
일련의 수익성 거래에서 최대 이익. 값이 0보다 크거나 같습니다
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
STAT_CONPROFITMAX 를 형성한 거래 수(수익성 거래의 최대 이익)
|
int
|
STAT_MAX_CONWINS
|
가장 긴 일련의 수익성 거래의 총 이익
|
double
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
가장 긴 일련의 수익성 거래 수 STAT_MAX_CONWINS
|
int
|
STAT_CONLOSSMAX
|
일련의 손실 거래의 최대 손실. 값이 0보다 작거나 같습니다
|
double
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
STAT_CONLOSSMAX를 형성한 거래 수 (일련의 손실 거래에서 최대 손실)
|
int
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
가장 긴 일련의 손실 거래의 총 손실
|
double
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
가장 긴 일련의 손실 거래의 거래 수 STAT_MAX_CONLOSSES
|
int
|
STAT_BALANCEMIN
|
최소 잔액 값
|
double
|
STAT_BALANCE_DD
|
통화 기준의 최대 잔액 감소. 트레이딩 과정에서 잔액이 수없이 줄어들 수 있습니다. 여기서 가장 큰 값을 취합니다
|
double
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
잔액 감소는 통화 기준으로 최대 잔액 감소 시점에서 기록된 백분율입니다 (STAT_BALANCE_DD).
|
double
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
최대 잔액 인출 백분율입니다. 트레이딩 과정에서 잔액은 수많은 단점을 가질 수 있으며, 각 단위에 대해 상대 인출 값(%)을 계산합니다. 가장 큰 값이 반환되었습니다
|
double
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
최대 잔액 인출 시점에 백분율로 기록된 통화 기준의 잔액 인출(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
|
double
|
STAT_EQUITYMIN
|
최소 지분 값
|
double
|
STAT_EQUITY_DD
|
통화 기준의 최대 자본 감소. 거래 과정에서 자본에 수많은 하락이 나타날 수 있습니다. 여기서 가장 큰 값을 취합니다
|
double
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
통화 기준으로 최대 자본 감소 시점에 기록된 백분율로 인출 (STAT_EQUITY_DD).
|
double
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
최대 자본 감소율(%) 거래 과정에서 자본은 수많은 하락을 겪을 수 있으며 각 하락가치는 백분율로 계산됩니다. 가장 큰 값이 반환되었습니다
|
double
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
최대 자본 감소 시점에 기록된 통화 기준의 자본 감소 (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
double
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
기대 수당
|
double
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
수익 계수, STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS의 비율입니다. STAT_GROSS_LOSS=0이면 수익 계수는 DBL_MAX와 같습니다
|
double
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
복원 계수, STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD의 비율과 동일합니다
|
double
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
샤프비
|
double
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
마진 수준의 최소값
|
double
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
OnTester() 함수에 의해 반환된 계산된 사용자 지정 최적화 기준 값
|
double
|
STAT_DEALS
|
딜 수
|
int
|
STAT_TRADES
|
거래 수
|
int
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
수익성 거래
|
int
|
STAT_LOSS_TRADES
|
손실 거래
|
int
|
STAT_SHORT_TRADES
|
단기 거래
|
int
|
STAT_LONG_TRADES
|
장기 거래
|
int
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
수익성 단기 거래
|
int
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
수익성 장기 거래
|
int
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
일련의 수익성 거래의 평균 길이
|
int
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
일련의 손실 손실 거래의 평균 길이
|
int
|
STAT_COMPLEX_CRITERION
|
복잡한 최적화 기준
|