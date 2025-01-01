통계 테스트

테스트가 끝나면 거래 결과 통계의 서로 다른 매개변수가 계산됩니다. 매개변수의 값은 ENUM_STATISTICS 열거에서 매개변수 ID를 지정하여 TesterStatistics() 함수를 사용하여 얻을 수 있습니다.

통계량을 계산하는 데 두 가지 유형의 매개변수(int 및 double)가 사용되지만 함수는 모든 값을 double 형식으로 반환합니다. double 유형의 모든 통계 값은 달리 명시되지 않는 한 기본적으로 예금 통화로 표시됩니다.

ENUM_STATISTICS