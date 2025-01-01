テスト統計
テスト終了後には、取引結果統計のいろいろなパラメータが計算されます。パラメータ値は ENUM_STATISTICS 列挙からパラメータ ID を指定して TesterStatistics() 関数で取得されます。
統計の計算には 2 種類のパラメータ（ int とdouble ）が使用されますが、関数は全ての値を double で返します。double 型の統計値は、特に指定しない限りデフォルトでは預金通貨で表現されています。
ID
統計パラメータの説明
Type
STAT_INITIAL_DEPOSIT
頭金の値。
double
STAT_WITHDRAWAL
口座から引き落とされたお金。
double
STAT_PROFIT
テスト後の純利益で、STAT_GROSS_PROFIT と STAT_GROSS_LOSS の合計（STAT_GROSS_LOSS は常にゼロか負）。
double
STAT_GROSS_PROFIT
総利益（全ての収益性（正）の取引の合計）。値はゼロ以上です。
double
STAT_GROSS_LOSS
総損失（全ての負の取引の合計）。値はゼロ以下です。
double
STAT_MAX_PROFITTRADE
最大の利益 - 全ての勝ち取引の最大値。値はゼロ以上です。
double
STAT_MAX_LOSSTRADE
最大損失 - 全ての負け取引の最安値。値はゼロ以下です。
double
STAT_CONPROFITMAX
一連の勝ち取引での最大利益。値はゼロ以上です。
double
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
STAT_CONPROFITMAX を形成している取引の数（一連の勝ち取引の内の、最大の利益）。
int
STAT_MAX_CONWINS
勝ち取引の最も長い一連の利益総額。
double
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
勝ち取引の最長シリーズの取引回数 STAT_MAX_CONWINS。
int
STAT_CONLOSSMAX
一連の負け取引での最大損失。値はゼロ以下です。
double
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
STAT_CONLOSSMAX を形成している取引の数 （一連の負け取引での最大損失）。
int
STAT_MAX_CONLOSSES
負け取引の最長シリーズでの損失総額。
double
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
負け取引の最長シリーズの取引回数（ STAT_MAX_CONLOSSES ）。
int
STAT_BALANCEMIN
最低残高値。
double
STAT_BALANCE_DD
金額での最大残高ドローダウン。取引過程では多数の残高ドローダウンがあります。ここで最大値が取得されます。
double
STAT_BALANCEDD_PERCENT
最大ドローダウンバランスの瞬間に記録された金額の百分率でのバランスドローダウン（STAT_BALANCE_DD）。
double
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
最大残高ドローダウン（％）。取引過程では多数のドローダウンがあり、各ドローダウンで百分率での相対ドローダウン値が算出されます。最高値が返されます。
double
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
最高残高ドローダウンの際に記録された、金額の百分率で表された残高ドローダウン（STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT）。
double
STAT_EQUITYMIN
最低株式値。
double
STAT_EQUITY_DD
金額での最大株式ドローダウン。取引過程では多数のドローダウンがあります。ここで最大値が取得されます。
double
STAT_EQUITYDD_PERCENT
最高残高ドローダウンの際に記録された、金額の百分率で表された残高ドローダウン （STAT_EQUITY_DD）。
double
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
最大株式ドローダウン（％）。取引過程では多数の株式ドローダウンがあり、各ドローダウンで百分率での相対ドローダウン値が算出されます。最高値が返されます。
double
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
最高株式ドローダウンの際に記録された、金額の百分率で表された株式ドローダウン（STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT）。
double
STAT_EXPECTED_PAYOFF
期待利得。
double
STAT_PROFIT_FACTOR
STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS の比に等しい利益率。STAT_GROSS_LOSS=0 の場合、利益率は DBL_MAX。
double
STAT_RECOVERY_FACTOR
STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD の比に等しい回復率。
double
STAT_SHARPE_RATIO
シャープレシオ。
double
STAT_MIN_MARGINLEVEL
証拠金レベルの最小値。
double
STAT_CUSTOM_ONTESTER
OnTester() 関数が返したカスタムの最適化基準の計算値。
double
STAT_DEALS
約定数。
int
STAT_TRADES
取引数。
int
STAT_PROFIT_TRADES
勝ち取引。
int
STAT_LOSS_TRADES
負け取引。
int
STAT_SHORT_TRADES
短期取引。
int
STAT_LONG_TRADES
長期取引。
int
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
収益性の高い短期取引。
int
STAT_PROFIT_LONGTRADES
収益性の高い長期取引。
int
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
一連の収益性の高い取引の平均の長さ。
int
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
一連の負け取引の平均の長さ。
int
STAT_COMPLEX_CRITERION
複雑な最適化基準
