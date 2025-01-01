ドキュメントセクション
テスト終了後には、取引結果統計のいろいろなパラメータが計算されます。パラメータ値は ENUM_STATISTICS 列挙からパラメータ ID を指定して TesterStatistics() 関数で取得されます。

統計の計算には 2 種類のパラメータ（ int とdouble ）が使用されますが、関数は全ての値を double で返します。double 型の統計値は、特に指定しない限りデフォルトでは預金通貨で表現されています。

ENUM_STATISTICS

ID

統計パラメータの説明

Type

STAT_INITIAL_DEPOSIT

頭金の値。

double

STAT_WITHDRAWAL

口座から引き落とされたお金。

double

STAT_PROFIT

テスト後の純利益で、STAT_GROSS_PROFIT と STAT_GROSS_LOSS の合計（STAT_GROSS_LOSS は常にゼロか負）。

double

STAT_GROSS_PROFIT

総利益（全ての収益性（正）の取引の合計）。値はゼロ以上です。

double

STAT_GROSS_LOSS

総損失（全ての負の取引の合計）。値はゼロ以下です。

double

STAT_MAX_PROFITTRADE

最大の利益 - 全ての勝ち取引の最大値。値はゼロ以上です。

double

STAT_MAX_LOSSTRADE

最大損失 - 全ての負け取引の最安値。値はゼロ以下です。

double

STAT_CONPROFITMAX

一連の勝ち取引での最大利益。値はゼロ以上です。

double

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

STAT_CONPROFITMAX を形成している取引の数（一連の勝ち取引の内の、最大の利益）。

int

STAT_MAX_CONWINS

勝ち取引の最も長い一連の利益総額。

double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

勝ち取引の最長シリーズの取引回数 STAT_MAX_CONWINS

int

STAT_CONLOSSMAX

一連の負け取引での最大損失。値はゼロ以下です。

double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

STAT_CONLOSSMAX を形成している取引の数 （一連の負け取引での最大損失）。

int

STAT_MAX_CONLOSSES

負け取引の最長シリーズでの損失総額。

double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

負け取引の最長シリーズの取引回数（ STAT_MAX_CONLOSSES ）。

int

STAT_BALANCEMIN

最低残高値。

double

STAT_BALANCE_DD

金額での最大残高ドローダウン。取引過程では多数の残高ドローダウンがあります。ここで最大値が取得されます。

double

STAT_BALANCEDD_PERCENT

最大ドローダウンバランスの瞬間に記録された金額の百分率でのバランスドローダウン（STAT_BALANCE_DD）。

double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

最大残高ドローダウン（％）。取引過程では多数のドローダウンがあり、各ドローダウンで百分率での相対ドローダウン値が算出されます。最高値が返されます。

double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

最高残高ドローダウンの際に記録された、金額の百分率で表された残高ドローダウン（STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT）。

double

STAT_EQUITYMIN

最低株式値。

double

STAT_EQUITY_DD

金額での最大株式ドローダウン。取引過程では多数のドローダウンがあります。ここで最大値が取得されます。

double

STAT_EQUITYDD_PERCENT

最高残高ドローダウンの際に記録された、金額の百分率で表された残高ドローダウン （STAT_EQUITY_DD）。

double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

最大株式ドローダウン（％）。取引過程では多数の株式ドローダウンがあり、各ドローダウンで百分率での相対ドローダウン値が算出されます。最高値が返されます。

double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

最高株式ドローダウンの際に記録された、金額の百分率で表された株式ドローダウン（STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT）。

double

STAT_EXPECTED_PAYOFF

期待利得。

double

STAT_PROFIT_FACTOR

STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS の比に等しい利益率。STAT_GROSS_LOSS=0 の場合、利益率は DBL_MAX

double

STAT_RECOVERY_FACTOR

STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD の比に等しい回復率。

double

STAT_SHARPE_RATIO

シャープレシオ。

double

STAT_MIN_MARGINLEVEL

証拠金レベルの最小値。

double

STAT_CUSTOM_ONTESTER

OnTester() 関数が返したカスタムの最適化基準の計算値。

double

STAT_DEALS

約定数。

int

STAT_TRADES

取引数。

int

STAT_PROFIT_TRADES

勝ち取引。

int

STAT_LOSS_TRADES

負け取引。

int

STAT_SHORT_TRADES

短期取引。

int

STAT_LONG_TRADES

長期取引。

int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

収益性の高い短期取引。

int

STAT_PROFIT_LONGTRADES

収益性の高い長期取引。

int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

一連の収益性の高い取引の平均の長さ。

int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

一連の負け取引の平均の長さ。

int

STAT_COMPLEX_CRITERION

複雑な最適化基準

 

 