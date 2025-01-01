- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
MQLInfoString
Returns the value of a corresponding property of a running mql5 program.
|
string MQLInfoString(
Parameters
property_id
[in] Identifier of a property. Can be one of the ENUM_MQL_INFO_STRING enumeration.
Return Value
Value of string type.
Example:
|
//+------------------------------------------------------------------+