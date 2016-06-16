コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

EMA_RSI_VA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
990
評価:
(55)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたRSIボラティリティ。

Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたRSIボラティリティ。

入力パラメータは下記の通りです。

  • RSIPeriod - RSI指標の期間
  • EMAPeriods - EMA指標の期間
  • Price - 適応価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/907

EMA_BB_VA EMA_BB_VA

Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたボリンジャーバンド®ボラティリティ。

EMA_ATR_VA EMA_ATR_VA

Advaptive Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたATRボラティリティ。

EMA_STD_VA EMA_STD_VA

StdDev指標に基づいた指数関数的に平滑化された移動平均。

トライアングルヘッジ トライアングルヘッジ

MetaTrader 5内で仮想ヘッジポジションを開きます。