Advaptive Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたATRボラティリティ。

Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたボリンジャーバンド®ボラティリティ。

StdDev指標に基づいた指数関数的に平滑化された移動平均。

MetaTrader 5内で仮想ヘッジポジションを開きます。