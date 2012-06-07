CodeBaseРазделы
Индикаторы

EMA_RSI_VA - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Опубликован:
Обновлен:
Экспоненциальная средняя с периодом сглаживания, зависящим от значений индикатора RSI. Автором формул является Джозе Сильва (Jose Silva).

Экспоненциальная средняя с периодом сглаживания зависящим от значения индикатора RSI

Параметры:

  • RSIPeriod - Период RSI;
  • EMAPeriods - Период EMA;
  • Price - Цена;
EMA_BB_VA EMA_BB_VA

Адаптивная (зависящая от полос Боллинджера) экспоненциальная средняя Джоза Сильвы (Exponential Moving Average - BB Volatility Adjusted by Jose Silva).

EMA_ATR_VA EMA_ATR_VA

Адаптивная экспоненциальная средняя Джоза Сильвы на базе индикатора ATR (Exponential Moving Average - ATR Volatility Adjusted by Jose Silva).

Пример обработки результатов оптимизации в тестере стратегий Пример обработки результатов оптимизации в тестере стратегий

Пример визуализации результатов тестирования (динамика кривой баланса и статистические характеристики торгового советника) в процессе оптимизации.

EA_MARSI EA_MARSI

Эксперт, основанный на индикаторе EMA_RSI_VA. При пересечении быстрой линии EMA_RSI_VA снизу вверх, производится покупка, и наоборот.