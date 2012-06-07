Смотри, как бесплатно скачать роботов
EMA_RSI_VA - индикатор для MetaTrader 5
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Экспоненциальная средняя с периодом сглаживания, зависящим от значений индикатора RSI. Автором формул является Джозе Сильва (Jose Silva).
Параметры:
- RSIPeriod - Период RSI;
- EMAPeriods - Период EMA;
- Price - Цена;
EMA_BB_VA
Адаптивная (зависящая от полос Боллинджера) экспоненциальная средняя Джоза Сильвы (Exponential Moving Average - BB Volatility Adjusted by Jose Silva).EMA_ATR_VA
Адаптивная экспоненциальная средняя Джоза Сильвы на базе индикатора ATR (Exponential Moving Average - ATR Volatility Adjusted by Jose Silva).
Пример обработки результатов оптимизации в тестере стратегий
Пример визуализации результатов тестирования (динамика кривой баланса и статистические характеристики торгового советника) в процессе оптимизации.EA_MARSI
Эксперт, основанный на индикаторе EMA_RSI_VA. При пересечении быстрой линии EMA_RSI_VA снизу вверх, производится покупка, и наоборот.