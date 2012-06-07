Пример визуализации результатов тестирования (динамика кривой баланса и статистические характеристики торгового советника) в процессе оптимизации.

Эксперт, основанный на индикаторе EMA_RSI_VA. При пересечении быстрой линии EMA_RSI_VA снизу вверх, производится покупка, и наоборот.