Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Bollinger Kanalında Fiyat - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Sergey Porphiryev
- Görüntülemeler:
- 6
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gösterge, hareketli ortalamaya göre Bolinger Bantlarını ve fiyat çubuklarının projeksiyonlarını ayrı bir pencerede çizer.
Hareketli ortalamaya göre görünüm bir nabzı andırır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/851
