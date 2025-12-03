Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Bollinger Kanalında Fiyat - MetaTrader 5 için gösterge

Snail000 | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Sergey Porphiryev
Görüntülemeler:
6
Derecelendirme:
(26)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gösterge, hareketli ortalamaya göre Bolinger Bantlarını ve fiyat çubuklarının projeksiyonlarını ayrı bir pencerede çizer.

Hareketli ortalamaya göre görünüm bir nabzı andırır.

Bollinger Kanalında Fiyat


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/851

İstatistiksel fonksiyonlar statistics.mqh İstatistiksel fonksiyonlar statistics.mqh

Ortalama, varyans, çarpıklık, fazlalık, kovaryans, korelasyon vb. hesaplama gibi istatistiksel fonksiyonları içeren bir kütüphane.

MA-Env MA-Env

Hareketli Ortalama Zarfları.

Klavye Klavye

Klavye verileriyle çalışma

Class For Working With Databases In A Simplified Manner Class For Working With Databases In A Simplified Manner

easydatabase