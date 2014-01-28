代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

价格在布林通道 - MetaTrader 5脚本

Snail000 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Sergey Porphiryev
显示:
2493
等级:
(26)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标绘制 (在分离窗口) 相对于均线的布林带以及价格柱线的投影。

图形看起来像一个脉冲。

价格在布林通道


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/851

CFastFile - 类可工作于 uchar 数组与虚拟文件之间 CFastFile - 类可工作于 uchar 数组与虚拟文件之间

该 CFastFile 省略了写数据至物理磁盘的中间过程。它在处理数据时可以显著加速。

OpenCL 测试 OpenCL 测试

用 OpenCL 实现的 Mandelbrot 分形计算的小例子。该 OpenCL 加速分形计算相比 CPU 计算大约高 100 倍。

EAX_Mysql - MySQL library EAX_Mysql - MySQL library

该库是连接 MySQL 的简单接口。

Statistics.mqh 函数 Statistics.mqh 函数

该库包含多种统计函数, 包括平均值计算, 方差, 非对称, 超额, 协方差, 相关性等。