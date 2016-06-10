コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ボリンジャーチャネルの価格 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Sergey Porphiryev
発行者:
Sergey Porphiryev
ビュー:
1262
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
指標は（別のウィンドウで）移動平均線と価格バーの投影に相対するボリンジャーバンド® を描画します。

図面は、パルスのように見えます。

ボリンジャーチャネルの価格


