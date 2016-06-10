無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ボリンジャーチャネルの価格 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Sergey Porphiryev
- ビュー:
- 1262
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
指標は（別のウィンドウで）移動平均線と価格バーの投影に相対するボリンジャーバンド® を描画します。
図面は、パルスのように見えます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/851
