Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
MA-Env - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 5
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
İyimser tüccar, fiyat mavi çizgiyi geçtiğinde piyasaya girebilir.
Daha güvenilir giriş, fiyat sarı çizgiyi geçtiğinde olacaktır.
Fiyat geri geldiğinde ve kırmızı çizgiyi geçtiğinde, fiyat hareketleri sırasında bir pozisyon açabilirsiniz.
Fiyat su çizgileri arasında hareket ediyorsa - piyasadan uzak durun.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/819
Belirtilen konum için yerel saatin yanı sıra saat dilimi bilgilerine ve yerel işlem seansı saatlerine erişmek için sınıf.CVD (Cumulative Volume Delta)
MT5 için hafif CVD (Kümülatif Hacim Deltası) - M1 tabanlı, isteğe bağlı sıfırlamalarla mum olarak alış / satış baskısını gösterir.
Ortalama, varyans, çarpıklık, fazlalık, kovaryans, korelasyon vb. hesaplama gibi istatistiksel fonksiyonları içeren bir kütüphane.Bollinger Kanalında Fiyat
Gösterge, hareketli ortalamaya ve fiyat çubuklarının projeksiyonuna göre Bolinger Bantlarını ayrı bir pencerede çizer.