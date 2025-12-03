Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

MA-Env - MetaTrader 5 için gösterge

Leonid Basis | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
5
Derecelendirme:
(31)
Yayınlandı:
İyimser tüccar, fiyat mavi çizgiyi geçtiğinde piyasaya girebilir.

Daha güvenilir giriş, fiyat sarı çizgiyi geçtiğinde olacaktır.

Fiyat geri geldiğinde ve kırmızı çizgiyi geçtiğinde, fiyat hareketleri sırasında bir pozisyon açabilirsiniz.

Fiyat su çizgileri arasında hareket ediyorsa - piyasadan uzak durun.

MA-Env göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/819

