Price on Bollinger Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Sergey Porphiryev
- Просмотров:
- 4154
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор рисует полосы Болинджера относительно скользящей средней и проекции ценовых баров в отдельном окне.
Вид относительно скользящей средней напоминает пульс.
