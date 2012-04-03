CodeBaseРазделы
Price on Bollinger Channel - индикатор для MetaTrader 5

Sergey Porphiryev
4154
(26)
Индикатор рисует полосы Болинджера относительно скользящей средней и проекции ценовых баров в отдельном окне.

Вид относительно скользящей средней напоминает пульс.

Price on Bollinger Channel


Статистические функции statistics.mqh Статистические функции statistics.mqh

Библиотека, которая содержит статистические функции, такие как вычисление среднего, дисперсии, асимметрии, эксцесса, ковариации, корреляции и т.д.

MA-Env MA-Env

Индикатор Moving Average Envelopes.

Objects Description Activator Objects Description Activator

Этот скрипт позволяет включить отображение описания объектов графика. Может быть полезен для тех, кто не является программистом.

Percentage of Trend Percentage of Trend

Этот индикатор можно использовать для расчета силы тренда.