Precio en Canal de Bollinger - indicador para MetaTrader 5

Sergey Porphiryev
1322
(26)
El indicador traza (en una ventana separada) las Bandas de Bollinger ® en relación a la media móvil y la proyección de las barras de precios.

El trazado queda parecido a un pulso.

Precio en Canal de Bollinger


