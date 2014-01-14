Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Precio en Canal de Bollinger - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Sergey Porphiryev
- Visualizaciones:
- 1322
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador traza (en una ventana separada) las Bandas de Bollinger ® en relación a la media móvil y la proyección de las barras de precios.
El trazado queda parecido a un pulso.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/851
Activa la "Descripción de Objetos del gráfico" para los no programadores. Para cualquier ventana de gráfico abierta.Funciones Statistics.mqh
Biblioteca que contiene varias funciones estadísticas, incluyendo el cálculo del valor medio, varianza, asimetría, curtosis, covarianza, correlación, etc.
Moving Average Envelopes - Envolventes de Media Móvil.Trading signals module based on SilverTrend_Signal indicator
Módulo de señales de trading para el Asistente MQL5. El punto de color del indicador SilverTrend_Signal sirve como una señal de entrada en el mercado.