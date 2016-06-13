CodeBaseKategorien
Preis auf Bollinger Kanal - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Sergey Porphiryev
Ansichten:
1208
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeichnet (in einem separaten Fenster) die Bollinger Bänder ® relativ zum gleitenden Durchschnitt und eine Projektion der Preisbalken.

Die Zeichnung sieht wie ein Puls aus.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/851

