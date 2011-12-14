CodeBaseРазделы
ColorXWPR - индикатор для MetaTrader 5

В этом варианте известного индикатора Larry Williams' Percent Range добавлены сигнальная линия и возможность выбора ценовой таймсерии.

В этом индикаторе метод усреднения можно изменять:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

XR-squared XR-squared

Индикатор XR-Squared использует линейную регрессию для определения наличия или отсутствия тренда на рынке.

TrendManager TrendManager

Наглядный трендовый индикатор, который указывает направление и силу текущего движения цены.

JBrainTrend1 JBrainTrend1

Трендовый индикатор популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

Сигнальный индикатор из популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.