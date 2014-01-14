Participe de nossa página de fãs
StochasticExpansion - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2300
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Ivan Kornilov
Velho e bom oscilador Estocástico. A diferença entre o Estocástico padrão é que este mostra áreas de sobrecompra e sobrevenda de uma forma visualmente mais conveniente. Um pico agudo é um bom sinal para uma inversão da tendência (ou consolidação temporária).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/696
