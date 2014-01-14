CodeBaseSeções
Indicadores

StochasticExpansion - indicador para MetaTrader 5

Ivan Kornilov
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2300
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Ivan Kornilov

Velho e bom oscilador Estocástico. A diferença entre o Estocástico padrão é que este mostra áreas de sobrecompra e sobrevenda de uma forma visualmente mais conveniente. Um pico agudo é um bom sinal para uma inversão da tendência (ou consolidação temporária).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/696

