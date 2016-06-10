CodeBaseKategorien
StochasticExpansion - Indikator für den MetaTrader 5

Der gute alte Stochastik Oszillator. Der Unterschied zum bekannten Stochastik ist, dass er die überkauften und überverkauften Zonen in visuell ansprechender Weise zeigt. Eine scharfe Spitze ist ein gutes Signal für eine Trendwende (oder temporäre Konsolidierung).

LeMan Objective LeMan Objective

Der Indikator zeigt mögliche Ziele der Kursbewegung. Er berechnet den Abstand zwischen den Eröffnungskursen und den Hochs und Tiefs der Quartile.

NonLagDot NonLagDot

Nonlagdot, ein Angebot- und Nachfrage-Indikator, er berechnet einen möglichen Trend auf Grund der dominanten Marktkräfte.

Rabbit Rabbit

Eine modifizierte Version des "Rabbit"-Indikators mit verbesserten Merkmalen der Anzeige (zeigt die tatsächliche Unterstützung/Widerstand Ebenen für jedes Währungspaar).

WiOver WiOver

Der Indikator zeigt den durchschnittlichen, prozentualen Wert des Überlappen der letzten Kerzen. Er hilft all jenen, die manuell den Markt mit Limit-Order während Preiskonsolidierungen handeln, da er die Handelsrichtung andeutet. Blaue Linie - empfohlener BUY-LIMIT Preis, rote - SELL-LIMIT-Preis.