StochasticExpansion - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1248
Wirklicher Autor:
Ivan Kornilov
Der gute alte Stochastik Oszillator. Der Unterschied zum bekannten Stochastik ist, dass er die überkauften und überverkauften Zonen in visuell ansprechender Weise zeigt. Eine scharfe Spitze ist ein gutes Signal für eine Trendwende (oder temporäre Konsolidierung).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/696
