StochasticExpansion - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1629
- 等级:
-
已发布:
已更新:
实际作者:
Ivan Kornilov
美化老版随机振荡器。与标准版 随机振荡器 的不同之处在于，它显示的超买和超卖区域，视觉效果更为便利和时尚。一个尖峰是一个很好的趋势反转信号 (或临时合并)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/696
GMMA
Guppy 多重均线 (GMMA) 是一款基于均线组之间关系的指标，可供洞察两个市场主导群体的行为 - 交易者和投资者。XMA-XN
上百条 XMA 均线形成的扇形，每条都可以选择十种均线变形算法之一的版本:
XdinMA
以其它两条不同周期均线，通过最简单的代数组合，计算得出的均线。平滑算法可由十种可能版本中选出:Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 显示趋势方向的图形对象序列, 趋势是由 Heiken_Ashi_Smoothed 指标确定的。