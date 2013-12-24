StochasticExpansion

上百条 XMA 均线形成的扇形，每条都可以选择十种均线变形算法之一的版本:

Guppy 多重均线 (GMMA) 是一款基于均线组之间关系的指标，可供洞察两个市场主导群体的行为 - 交易者和投资者。

以其它两条不同周期均线，通过最简单的代数组合，计算得出的均线。平滑算法可由十种可能版本中选出:

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 显示趋势方向的图形对象序列, 趋势是由 Heiken_Ashi_Smoothed 指标确定的。