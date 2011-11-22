Смотри, как бесплатно скачать роботов
StochasticExpansion - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4177
- Рейтинг:
-
Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Старый добрый стохастический осциллятор. Отличие от обычного индикатора Stochastic заключается в том, что этот индикатор более наглядно показывает зоны перекупленности и перепроданности. Острая вершина - очень неплохой сигнал на разворот (или временную остановку) тенденции.
Rabbit
Модифицированный вариант индикатора "Rabbit" (индикатор выводит истинные уровни поддержки/сопротивления для любой валютной пары).LeMan Objective
Индикатор показывает возможные цели движения цены.
IncPriceChannelOnArray
Класс CPriceChannelOnArray предназначен для расчета значений ценового канала по индикаторным буферам.IncTrixOnArray
Класс CTrixOnArray предназначен для расчета значений индикатора TRIX (Triple Exponential Average, TRIX) по индикаторному буферу.