Ivan Kornilov
Nikolay Kositsin
Ivan Kornilov

Старый добрый стохастический осциллятор. Отличие от обычного индикатора Stochastic заключается в том, что этот индикатор более наглядно показывает зоны перекупленности и перепроданности. Острая вершина - очень неплохой сигнал на разворот (или временную остановку) тенденции.

Rabbit Rabbit

Модифицированный вариант индикатора "Rabbit" (индикатор выводит истинные уровни поддержки/сопротивления для любой валютной пары).

LeMan Objective LeMan Objective

Индикатор показывает возможные цели движения цены.

IncPriceChannelOnArray IncPriceChannelOnArray

Класс CPriceChannelOnArray предназначен для расчета значений ценового канала по индикаторным буферам.

IncTrixOnArray IncTrixOnArray

Класс CTrixOnArray предназначен для расчета значений индикатора TRIX (Triple Exponential Average, TRIX) по индикаторному буферу.