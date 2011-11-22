Реальный автор:

Ivan Kornilov

Старый добрый стохастический осциллятор. Отличие от обычного индикатора Stochastic заключается в том, что этот индикатор более наглядно показывает зоны перекупленности и перепроданности. Острая вершина - очень неплохой сигнал на разворот (или временную остановку) тенденции.