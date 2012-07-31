Смотри, как бесплатно скачать роботов
Weather Vane - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор позволяет рассчитать среднюю величину последних цен по символу и определить направленность движения, что может являться сигналом для совершения торговой операции.
Советы:
- Индикатор рекомендуется использовать на минутном периоде (M1).
