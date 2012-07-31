CodeBaseРазделы
Индикаторы

Weather Vane - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор позволяет рассчитать среднюю величину последних цен по символу и определить направленность движения, что может являться сигналом для совершения торговой операции.

Индикатор Weather Vane

Советы:

  • Индикатор рекомендуется использовать на минутном периоде (M1).
