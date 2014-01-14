CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Weather Vane - indicador para MetaTrader 5

kuzya | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1525
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
weather_vane.mq5 (3.32 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador calcula el último precio medio de un símbolo y determina la dirección de la tendencia, de modo que se puede utilizar como señal de compraventa.

Indicador Weather Vane -Veleta-

Recomendaciones:

  • Se recomienda utilizar este indicador en marcos temporales M1 (un minuto).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/613

Monitoreo de la propagación (Spread) Monitoreo de la propagación (Spread)

Herramientas para vigilar la propagación de los pares de divisas

Choppy Market Index Choppy Market Index

Indicador de inestabilidad del mercado.

Triangulo Hedge (cobertura) Triangulo Hedge (cobertura)

Se abre una posición de cobertura virtual en MetaTrader 5.

ZigZag ideal ZigZag ideal

Es un ZigZag simple pero muy rápido sin picos suspendidos o erróneos. El indicador está diseñado para su uso en EA's. La recuperación de picos ha sido optimizada para los timeframes.