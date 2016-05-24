無料でロボットをダウンロードする方法を見る
風向計 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケータは、銘柄の最後の平均価格を算出し、トレンドの方向を決定するので、取引操作をコミットするシグナルとすることができます。
- このインディケータはM1の時間枠で使用されることが推奨されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/613
cs2011
