ポケットに対して
インディケータ

風向計 - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
1438
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインジケータは、銘柄の最後の平均価格を算出し、トレンドの方向を決定するので、取引操作をコミットするシグナルとすることができます。

風向計インディケータ

ヒント：

  • このインディケータはM1の時間枠で使用されることが推奨されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/613

