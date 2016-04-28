Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Weather Vane - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1123
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator berechnet den letzte Durchschnittspreis für ein Symbol, und bestimmt die Trend-Richtung, somit kann er ein Signal für eine Handelsentscheidung liefern.
Tips:
- Es wird empfohlen, den Indikator auf dem M1-Zeitrahmen zu verwenden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/613
cs2011
Automated Trading Championship 2011 Version.ColorStepXCCX
Symmetrisch normalisierter Oszillator.
BBands Stop v1
Modifikation des Bollinger Bänder ® Trend-Indikators.VGridLine_Annual
Vertikales Zeitraster in Einjahres-Schritten.