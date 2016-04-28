CodeBaseKategorien
Weather Vane - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser Indikator berechnet den letzte Durchschnittspreis für ein Symbol, und bestimmt die Trend-Richtung, somit kann er ein Signal für eine Handelsentscheidung liefern.

Weather Vane Indicator

Tips:

  • Es wird empfohlen, den Indikator auf dem M1-Zeitrahmen zu verwenden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/613

