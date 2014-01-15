CodeBaseSeções
Indicadores

Weather Vane - indicador para MetaTrader 5

kuzya
Visualizações:
2648
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Este indicador calcula o último preço médio de um símbolo e determina a direção de sua tendência, desse modo, é possível utilizá-lo como um sinal de negociações.

Indicador Weather Vane

Dicas:

  • Recomenda-se utilizar este indicador com o tempo M1.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/613

