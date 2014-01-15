Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Weather Vane - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2648
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador calcula o último preço médio de um símbolo e determina a direção de sua tendência, desse modo, é possível utilizá-lo como um sinal de negociações.
Dicas:
- Recomenda-se utilizar este indicador com o tempo M1.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/613
Monitoramento de Spread
Ferramentas para monitoramento de spread de pares de moedas.Índice de Mercado Agitado
Indicador de instabilidade do mercado.
Triângulo de Cobertura
Abre uma posição de cobertura virtual no MetaTrader 5.ZigZag Ideal
Este é um ZigZag simples, mas muito rápido, sem picos suspensos ou errados. Este indicador foi desenvolvido para usar em EAs. O tempo de recuperação de picos foi otimizado.