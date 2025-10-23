Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
ATR classic therefore without iATR by William210 - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 37
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Özür dilerim, bu kod artık mevcut değil ve kod tabanından nasıl kaldıracağımı/gizleyeceğimi bilmiyorum
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50548
IncPriceChannelOnArray
CPriceChannelOnArray sınıfı, fiyat kanalı değerlerini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.StokastikGenişleme
Eski güzel stokastik osilatör. Normalden farkı, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini daha net göstermesidir.
William210.mq5 tarafından Wilder yumuşatma ile iATR() olmadan ATR
Amaç, Wilder yumuşatma ile ATR hesaplamasını gösteren bir kod göstermektirIncTrixOnArray
CTrixOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak TRIX (Üçlü Üstel Ortalama, TRIX) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.