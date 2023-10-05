Popülasyon optimizasyon algoritmaları: Balık sürüsü arama (Fish School Search, FSS)

İçindekiler







1. Giriş



Balık kümesi, bir bölgede bir araya gelmiş herhangi bir balık topluluğu için kullanılan genel bir terimdir. Balık kümeleri yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olabilir. Yapılandırılmamış bir küme, yiyecek veya yuvalama alanları gibi bazı yerel kaynakların yakınında rastgele toplanmış karışık tür ve büyüklükteki bir grup olabilir.

Buna ek olarak, eğer küme etkileşimli, sosyal bir şekilde bir araya geliyorsa, sürü halinde oldukları söylenebilir. Çoğu yaşam döngülerinin aynı evresindedir, birbirleriyle aktif olarak temas halindedirler ve her an grup üyeleri için yararlı olan biyolojik olarak aktif ve organize faaliyetler sergileyebilirler.



Bireysel yaşamın aksine, sürü yaşamı, grup halinde yaşamanın avcılardan daha fazla korunma avantajı ile yiyecek elde etmede artan rekabet arasındaki bir uzlaşmadır.

Balıklar doğada çeşitli şekillerde sürü oluştururlar. Kural olarak, yalnızca kendi türlerinden bireylerden oluşan daha büyük sürüleri tercih ederler. Sürünün görünüşüyle öne çıkan veya bir tür farklılığa sahip olan herhangi bir üyesi, avcılar için birincil hedef haline gelir. Bu gerçek, balıkların neden aynı bireylerden oluşan sürüleri tercih ettiğini açıklar. Bu şekilde tüm sürünün homojenliği sağlanır.

Bir sürü, balıklar aynı hızda ve aynı yönde senkronize olarak yüzdüğünde oldukça katı bir şekilde organize olur. Bunun nedeni balıkların aynı tür, yaş ve büyüklükte olup birbirlerinden belirli bir mesafede hareket etmeleridir. Balık sürüleri, sanki grup zekasına ve ortak bir akla sahiplermiş gibi karmaşık manevralar yapabilirler.



Sürü oluşumunun incelikleri, özellikle de hareket ve beslenme şekilleri tam olarak anlaşılabilmiş değildir.

Sürü davranışını açıklamak için daha iyi yön bulma, avlanma senkronizasyonu, avcıların kafasını karıştırma ve yakalanma riskini azaltma gibi birçok hipotez ortaya atılmıştır. Sürüdeki balıklar, birbirlerinin davranışlarını yakın mesafeden kontrol eden bazı bilgiler paylaşıyor gibi görünmektedir. Bir balığın beslenme davranışı, diğerlerinde aktif bir yiyecek arayışını hızla tetikler. Sürü halindeki balıklar, birbirleriyle çarpışmaktan kaçınmak amacıyla sürünün şeklini değiştirirken, genellikle hızlı yükseliş ve inişler yaparak ve kendi eksenleri etrafında dönerek ince falankslar halinde yüzerler. Bu tür manevralar çok hızlı bir tepki sistemi gerektirir. Sürü halindeki yaşam tarzı, balıkların komşularına göre konumlarındaki küçük değişikliklere anında yanıt verebilecek duyu sistemlerine sahip olduğu anlamına gelir.

Daha eksiksiz bir resim oluşturmak için, bu tür davranışların matematiksel modellemesi kullanılır. En yaygın matematiksel modeller, sürüdeki her bir hayvanın şu üç temel kurala uyduğunu varsayar:



Komşularla aynı yönde hareket etme Komşulara yakın durma Komşularla çarpışmalardan kaçınma



Sürü halindeki balıkların yüzecekleri yönü nasıl seçtikleri sorusu hala çözülememiştir. Göç sırasında, sürünün çoğu üyesi nereye gideceğini biliyor gibi görünmektedir. Sürünün tüm üyeleri yiyecek mevcudiyetinin eşit derecede farkında olsa da, grupta diğer türdeşlerinden daha cesur olan bazı liderler vardır. Bu sürü davranışı, birçok araştırmacıyı sadece matematiksel bir model değil, aynı zamanda çeşitli optimizasyon problemlerini çözmek için algoritmik bir model oluşturmaya teşvik etmiştir.





2. Algoritma tanımı



Balık sürüsü arama algoritması, metasezgisel algoritmalar sınıfına ait sürü zekası algoritmalarının bir alt ailesidir. Bastos Filho ve Lima Neto tarafından 2008 yılında ortaya çıkarılmış ve ilk olarak 2009 yılında yayınlanmıştır. FSS'de basit temsilciler balıklardır ve her balığın arama sırasında elde edilen "başarı"yı temsil eden bir ağırlığı vardır. Ağırlıkların değerleri ve varyasyonları bireysel ve kolektif hareketleri etkiler. Yerleşik beslenme ve koordineli eylem mekanizmaları, sürüyü ağırlık kazanmak ve yerel ve global olarak en iyi konumları bulmak için pozitif bir gradyana doğru yönlendirir. FSS, çok modlu arama uzaylarında sürekli optimizasyon problemleri için geliştirilmiştir. Bu durum, diğer araştırmacıları da ‘ikili problemlerde optimizasyon’ ve ‘çok amaçlı optimizasyon’ gibi diğer problemleri çözmeye yönelik seçenekler ortaya çıkarmaya sevk etmiştir.

FSS algoritmasında balıklar, duvarları çalışılan fonksiyonun tanım kümesinin sınırları olan koşullu bir akvaryumda yüzüyor gibi düşünülebilir. Balık ağırlığı, yiyecek (çözümler) bulmadaki başarının bir ölçüsüdür. Aynı zamanda bu, balığın hafızası rolünü de oynar. Ağırlığın varlığı algoritmanın ana fikridir ve parçacık sürüsünden farkıdır. FSS algoritmasının bu özelliği, parçacık sürüsünde olduğu gibi global olarak en iyi çözümleri bulma ve sabitleme ihtiyacını ortadan kaldırır.



FSS algoritması operatörleri iki gruba ayrılır:

- beslenme operatörü alan araştırmasının başarısını tescil eder

- yüzme operatörleri bireysel balıklar ve bir bütün olarak sürü için göç algoritmaları uygular

Beslenme operatörü, balığın ağırlığının hesaplamasıdır. Temel fikir, balığın "yemek" ve "kilo almak" için pozitif bir gradyana doğru "yüzmesini" sağlamaktır. Toplu olarak, daha ağır balıkların genel arama süreci üzerinde daha büyük bir etkisi vardır, bu da balık sürüsünün kütle merkezinin yinelemeler boyunca arama uzayında daha iyi konumlara doğru hareket etmesine neden olur. Belirli bir yinelemedeki ağırlık artışı, uygunluk fonksiyonunun değerlerindeki normalleştirilmiş farkla orantılıdır:

fishes [f].weight = fishes [f].weight + (fishes [f].delta_fitness / max_delta_fitness)

Tanımlamalar:

weight - balık ağırlığı

delta_fitness - uygunluk fonksiyonu değerleri arasındaki fark



max_delta_fitness - tüm balıklar arasındaki uygunluk fonksiyonu farkının maksimum değeri

Yüzme operatörleri hareket türüne göre üç türe ayrılır:



- bireysel - içgüdüsel-kolektif - kolektif-iradeli

Bireysel yüzme, balığın mevcut konumunun çevresinde yerel bir arama olarak yorumlanabilir. Her bireyin hareket vektörü rastgele yönlendirilir ve farklı bir değere sahiptir.

fishes [f].new_position [d] = fishes [f].current_position [d] + step_ind [d] * r

Tanımlamalar:

new_position - ilgili koordinattaki yeni konum

current_position - ilgili koordinattaki mevcut konum

step_ind - bireysel hareket adımı, şu şekilde hesaplanır:

initial_step_ind * (rangeMax [d] - rangeMin [d])

Tanımlamalar:

initial_step_ind - bireysel hareket için algoritma parametresi

rangeMax ve rangeMin - optimize edilen argümanların değer aralıkları



r - rastgele sayı [-1.0; 1.0]

Bireysel yüzme şematik olarak Şekil 1'de gösterilmektedir.



Şekil 1. Bireysel yüzme. Her balığın hareket vektörü rastgele bir yöne yönlendirilir ve farklı bir skaler değere sahiptir

Bireysel yüzmeden sonra uygunluk fonksiyonu ölçülür. Eğer balığın sonuçtaki konumu iyileşmediyse, o zaman bu balığın herhangi bir hareketi olmadığını ve yerinde kaldığını düşünürüz. Sadece uygunluk fonksiyonlarını geliştiren balıklar yeni bir konuma geçecektir.



Bireysel yüzmenin tamamlanmasının ardından içgüdüsel-kolektif hareket operatörü yürütülür. Önce Şekil 2'ye bakalım.

Şekil 2. İçgüdüsel-kolektif yüzme. Hareket, tüm balıklar için G kütle merkezine göre aynı yön ve büyüklük vektörü ile karakterize edilir

İçgüdüsel-kolektif hareket, bir önceki yinelemedeki her bir balığın uygunluk fonksiyonundaki değişikliği dikkate alarak balık sürüsünün genel konumunu düzeltmeye yarar. Yeni koordinatlar aşağıdaki gibi hesaplanır:



fishes [f].new_position [d] = fishes [f].current_position [d] + collective_instinct [d]

Tanımlamalar:



new_position - ilgili koordinattaki yeni konum

current_position - ilgili koordinattaki mevcut konum

collective_instinct - ilgili koordinat boyunca hareket miktarı, şu şekilde hesaplanır:

collective_instinct [d] = fishes [f].delta_position [d] * fishes [f].delta_fitness



Tanımlamalar:

delta_position - mevcut konumun koordinatı ile bireysel yüzme aşamasındaki bir önceki konumun koordinatı arasındaki fark

delta_fitness - mevcut konumun uygunluk fonksiyonu ile bireysel yüzme aşamasındaki bir önceki konumun uygunluk fonksiyonu arasındaki fark

İçgüdüsel-kolektif yüzme, balık sürüsünün yeni bir yere senkronize grup hareketini gerçekleştirerek yeni yiyecek yerleri arayışını sağlarken, bireysel hareket yerel olarak durumun iyileştirilmesine olanak tanır.

Şimdi de kolektif-iradeli yüzmeyi inceleyelim. İki türe ayrılır:

- kütle merkezinden dışarıya hareket - eğer bir bütün olarak sürünün konumunda önceki konuma kıyasla bir iyileşme meydana gelmemişse, balıklar yanlara doğru yayılır (bu, daha fazla yiyecek arayışını sembolize eder) (Şekil 3)

- İyileşme meydana gelmişse kütle merkezine doğru hareket. Balıklar kütlenin merkezine doğru hareket ederek halkayı sıkıştırır (bu da ava saldırıyı sembolize eder). Algoritmik olarak bu, optimizasyon probleminin çözümünün iyileştirilmesi anlamına gelir (Şekil 4)



Şekil 3. Kolektif-iradeli yüzme. Yön vektörleri kütle merkezi G'den dışarıya yönlendirilir

Şekil 4. Kolektif-iradeli yüzme. Yön vektörleri kütle merkezi G'ye doğru yönlendirilir





Kütle merkezi kavramı, kolektif-iradeli yüzmenin hesaplanması için tanıtılmıştır. Böylece, kolektif-iradeli yüzme denklemi şu şekilde görünecektir:



fishes [f].new_position [d] = pos + (((pos - barycenter [d]) * step_vol [d] * r) * search_operator)



Tanımlamalar:

pos - current_position ile aynıdır

search_operator - önceki hareket, konumun iyileşmesiyle sonuçlandıysa 1, sonuçlanmadıysa -1







step_vol [d] - kolektif hareket adımı, şu şekilde hesaplanır:

step_vol [d] = initial_step_vol * (rangeMax [d] - rangeMin [d])

Tanımlamalar:

initial_step_vol - kolektif hareket için algoritma parametresi





barycenter [d] - balık ağırlıklarının toplamının koordinat ile çarpımı olarak hesaplanan kütle merkezi:

barycenter [d] += fishes [f].weight * fishes [f].current_position [d]



ve balık sürüsünün toplam ağırlığına bölünür:

barycenter [d] /= current_total_weight



Algoritmanın yalancı kodu şu şekildedir:



1) Balık konumlarının rastgele sayılarla başlatılması

2) Bireysel hareketler

3) Uygunluk fonksiyonunun hesaplanması 4) Her balık için ağırlıkların yeniden tanımlanması 5) İçgüdüsel-kolektif hareket 6) Kolektif-iradeli hareket 7) Toplam ağırlığın yeniden hesaplanması

8) Uygunluk fonksiyonun hesaplanması 9) Durma kriteri karşılanana kadar 2. adımdan itibaren tekrarlanır

Şekil 5. FSS algoritmasının blok diyagramı



Kodu açıklamaya başlayalım.



Tahmin edebileceğiniz gibi, algoritmanın en basit mantıksal birimi balığı tanımlayan yapıdır. Balığı birkaç kez başlatmamız gerekeceğinden, özel Init () metodunda nispeten büyük boyutu nedeniyle bu yapıyı "sıfırlamamız" tavsiye edilir, bu da kodu biraz optimize etmemizi sağlayacaktır. Yapı, mevcut konum, yeni konum ve son hareketten bu yana koordinatlardaki fark için koordinat dizilerini içerir. Varsayılan ağırlık 1000 standart birime eşittir ve herhangi bir değere sahip olabilir. Balık ayrıca mevcut uygunluk fonksiyonunun değeri, bir öncekinin değeri ve aralarındaki fark ile karakterize edilir. Init () metodunda, uygunluk fonksiyonu mümkün olan en düşük 'double' değeri ile başlatılır. Dolayısıyla, balık henüz hareket etmediği için uygunluk farkı sıfırdır.



struct S_Fish { void Init ( int dimensions) { ArrayResize (current_position, dimensions); ArrayResize (new_position, dimensions); ArrayResize (delta_position, dimensions); weight = 1000.0 ; fitness = - DBL_MAX ; delta_fitness = 0.0 ; } double current_position []; double new_position []; double delta_position []; double weight; double fitness; double new_fitness; double delta_fitness; };

Doğal topluluk modelini matematiksel olarak temsil eden bir balık sürüsü olan C_AO_FSS sınıfını bildirelim. Burada olağandışı bir şey yoktur. Ayrıca kullanıcı programı (balıkların koordinatlarını, sürüdeki etkileşimi ve dizileri dikkate almak için gerekli optimize edilen fonksiyonun değer aralıkları) ile etkileşim için gerekli iki public metot vardır.



Init () başlatma sınıfının public metodunda, değişkenleri orijinal değerlerine sıfırlamak ve diziler için bellek ayırmak gerekir. init ve swimmingRegime değişkenleri özellikle dikkat etmeye değerdir. Gördüğümüz yalancı koda göre, uygunluk fonksiyonunun hesaplanması iki kez gerçekleştirilir: ilk kez - bireysel hareketten sonra, ikinci kez - iki tür toplu hareketten sonra. Bu durum, bizim tarafımızdan benimsenen ve her yinelemenin bir sıralama içerdiğini belirten algoritma-uygulama bağlantı şemasıyla çelişmektedir: birinci metot -> uygunluk fonksiyonunun hesaplanması -> ikinci metot. Bu iki değişken, bunu düzeltmek ve kanonik algoritmadaki eylem sırasını değiştirmek için uygulanır. Algoritmanın başında init değişkeni 'false' olmalıdır. Bu, balığın başlatılması, uygunluk fonksiyonunun hesaplanması ve hareketin tekrar yapılması gerektiğini gösteren bir bayraktır, çünkü algoritmanın tüm mantığı koordinatların ve uygunluk fonksiyonunun mevcut ve önceki değeri arasındaki farkı kullanır. Bu olmasaydı, değer farkını elde edemezdik. İkinci önemli bayrak ise swimmingRegime’dir. Balıkların hareketini tanımlayan metotları çağırma sırasını yapımıza uyacak şekilde yeniden tanımlamamızı sağlar. 1 değeri "bireysel" yüzme çağrısına karşılık gelir, aksi takdirde yukarıda ele aldığımız grup hareketleri sırasını kullanırız.



void C_AO_FSS::Init ( const int dimensionsP, const int fishSchSizeP, const double initial_step_indP, const double initial_step_volP) { MathSrand ( GetTickCount ()); init = false ; swimmingRegime = 1 ; dimensions = dimensionsP; ArrayResize (rangeMax, dimensions); ArrayResize (rangeMin, dimensions); ArrayResize (rangeStep, dimensions); num_of_individuos = fishSchSizeP; ArrayResize (fishes, num_of_individuos); for ( int i = 0 ; i < num_of_individuos; i++) { fishes [i].Init (dimensions); } global_best = - DBL_MAX ; ArrayResize (global_best_position, dimensions); total_weight = num_of_individuos; initial_step_ind = initial_step_indP; ArrayResize (step_ind, dimensions); initial_step_vol = initial_step_volP; ArrayResize (step_vol, dimensions); ArrayResize (collective_instinct, dimensions); ArrayResize (barycenter, dimensions); }

Her yinelemede çağrılan ilk public metot olan Swimming (), bireysel ve grup balık hareketlerine yapılan çağrıların sırasını belirler. Metot ilk kez çağrılırsa, bireysel ve grup hareket adımları, iki initial_step_ind ve initial_step_vol algoritma parametresi aracılığıyla ilgili koordinat boyunca olası aralığın bir parçası olarak başlatılır. Bazı yazarlar bu değerlerin sırasıyla 0.01 ve 0.001 olarak ayarlanmasını önermektedir. Ancak bu değerlerle iyi sonuçlar alamadım. Bu yüzden 0.1 ve 0.8 değerlerini kullanıyorum. Ayrıca, algoritmanın ilk çalıştırılmasında, balık konumu koordinatlarının mevcut değeri, optimize edilen parametreler aralığında rastgele sayılarla başlatılır. Uygun hareket türleri, swimmingRegime bayrağına uygun olarak sonraki metot çağrıları sırasında çağrılacaktır.



void C_AO_FSS::Swimming ( int i) { if (!init) { global_best = - DBL_MAX ; swimmingRegime = 1 ; for ( int d = 0 ; d < dimensions; d++) { step_ind [d] = initial_step_ind * (rangeMax [d] - rangeMin [d]); step_vol [d] = initial_step_vol * (rangeMax [d] - rangeMin [d]); } for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { fishes [f].Init (dimensions); for ( int d = 0 ; d < dimensions; d++) { fishes [f].new_position [d] = RNDfromCI (rangeMin [d], rangeMax [d]); fishes [f].new_position [d] = SeInDiSp (fishes [f].new_position [d], rangeMin [d], rangeMax [d], rangeStep [d]); } } } else { switch (swimmingRegime) { case 1 : apply_individual_movement (); break ; default : apply_instintive_collective_movement (); apply_collective_volitive_movement (); update_total_weight (); break ; } } }

Her yinelemede çağrılan ikinci public metot olan Regrouping (), öncelikle bireysel, kolektif-içgüdüsel, kolektif-iradeli yüzme metotlarına yapılan çağrıların sırasını belirlemeyi amaçlar. Çağrıların sırasını ayarlamak için metodun ek işlevselliği, 1 ve 2 değerlerini alan swimmingRegime bayrağı tarafından sağlanır. Bu, bizim benimsediğimiz şema için klasik versiyondaki balık hareketi metotlarını çağırma sırasını yeniden tanımlamak için gereklidir: birinci public metot -> uygunluk fonksiyonunun hesaplanması -> ikinci public metot. Init bayrağına bağlı olarak, algoritma ilk yinelemede ise, metodun uygunluk fonksiyonunun hesaplanmasından sonra çağrıldığı varsayıldığından, mevcut koordinat konumunu ve uygunluk fonksiyonu değerini, farklarının sonraki hesaplamaları için saklayacağız. Init bayrağı algoritmanın ikinci ve sonraki yinelemelerde olduğunu gösteriyorsa, bireysel hareketten sonra, uygunluk fonksiyonunun mevcut ve önceki değerleri arasındaki farkın yanı sıra mevcut ve önceki konumların koordinatları arasındaki farkın elde edilmesi gerekir. Farklar, pozisyonun iyileştiği koşulda hesaplanır, aksi takdirde hareket olmadığı kabul edilir. Bu nedenle, balık ağırlığı değerlerini başlangıç durumuna sıfırlıyoruz ve hareketlerdeki ve uygunluk fonksiyonlarındaki farkları sıfıra eşit alıyoruz. En iyi çözüme ulaşılırsa, updates_optimal_solution () metodunu çağırarak hemen güncelleriz ve apply_feeding () metoduyla balık beslemesi uygularız. Eğer swimmingRegime bayrağı 1'e eşit değilse, o zaman kolektif-içgüdüsel ve kolektif-iradeli hareketler uygulanmıştır. Tamamlanmalarının ardından swimmingRegime 1 olarak ayarlanır. Sırada bireysel hareket vardır.

void C_AO_FSS::Regrouping () { if (swimmingRegime == 1 { if (!init) { for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { ArrayCopy (fishes [f].current_position, fishes [f].new_position, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayInitialize (fishes [f].delta_position, 0.0 ); fishes [f].fitness = fishes [f].new_fitness; fishes [f].delta_fitness = 0.0 ; } init = true ; return ; } for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { if (fishes [f].new_fitness > fishes [f].fitness) { fishes [f].delta_fitness = fishes [f].new_fitness - fishes [f].fitness; fishes [f].fitness = fishes [f].new_fitness; for ( int d = 0 ; d < dimensions; d++) { fishes [f].delta_position [d] = fishes [f].new_position [d] - fishes [f].current_position [d]; } ArrayCopy (fishes [f].current_position, fishes [f].new_position, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } else { ArrayInitialize (fishes [f].delta_position, 0.0 ); fishes [f].delta_fitness = 0.0 ; } } swimmingRegime = 2 ; updates_optimal_solution (); apply_feeding (); return ; } swimmingRegime = 1 ; updates_optimal_solution (); }

Aşağıdaki basit private metot, algoritmanın en iyi sonuçlarına ulaşıldığında onları güncellemek için kullanılır. Bunu yapmak için, her bir balığın uygunluk fonksiyonunun değerlerini global olanlarla karşılaştırırız. Eğer daha iyilerse, onları koruruz.



void C_AO_FSS::updates_optimal_solution () { for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { if (fishes [f].fitness > global_best) { global_best = fishes [f].fitness; ArrayCopy (global_best_position, fishes [f].current_position, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } }

Bireysel yüzme sağlayan bu private metodun denklemini yukarıda zaten ele almıştık. Yani, burada her şey basittir: her balığın mevcut koordinatlarına -1.0 ila 1.0 aralığında rastgele bir sayı ile çarpılan bireysel bir adım ekliyoruz, bu da hem pozitif hem de negatif yönde bir artış sağlar. Optimize edilen parametrelerin değer aralığı aşılırsa, koordinat için sınır değeri ayarlanır.



void C_AO_FSS::apply_individual_movement () { double r = 0.0 ; for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { for ( int d = 0 ; d < dimensions; d++) { r = RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ); fishes [f].new_position [d] = fishes [f].current_position [d] + step_ind [d] * r; fishes [f].new_position [d] = SeInDiSp (fishes [f].new_position [d], rangeMin [d], rangeMax [d], rangeStep [d]); } } }

Beslenme metodu anlamada zorluklara neden olmamalıdır. Balığın ağırlığı, aslında, balığın kendi uygunluk fonksiyonundaki fark ile tüm balık sürüsü arasındaki farkın maksimum değerinin bölümü olarak belirlenir. Ancak, tüm balıklar arasındaki maksimum fark sıfıra eşit olabilir. Algoritmanın klasik versiyonunun tanımı, balık ağırlığının her zaman pozitif olması gerektiğini söyler. Genellikle sadece uygunluk fonksiyonunun pozitif değerler aldığı durumlar dikkate alınır, ancak bu gereklilikte pratik bir anlam bulamadım. Balık ağırlığının negatif değerler alabileceğini kabul ediyorum, bu nedenle uygunluk fonksiyonunun maksimum farkı (bu değere göre her balığın ağırlığını normalize etmemiz gerekir) tüm balıklar arasında sıfırsa, balığın ağırlığını 1 olarak alırız.



void C_AO_FSS::apply_feeding () { double max_delta_fitness = - DBL_MAX ; for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { if (fishes [f].delta_fitness > max_delta_fitness) max_delta_fitness = fishes [f].delta_fitness; } for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { if (max_delta_fitness != 0.0 ) { fishes [f].weight = fishes [f].weight + (fishes [f].delta_fitness / max_delta_fitness); } else fishes [f].weight = 1 ; } }

İçgüdüsel-kolektif hareketin private metodu, her balığın koordinatlarını kolektif içgüdünün değeri kadar artırarak değiştirmekten ibarettir; bu da mevcut ve önceki yinelemelerdeki konum farkının önceki hareketlerde elde edilen uygunluk fonksiyonu farkıyla çarpımından başka bir şey değildir. Burada da, sınırları aşmaları halinde optimize edilecek parametreler için sınır değerler atıyoruz.



void C_AO_FSS::apply_instintive_collective_movement () { double sum_delta_fitness = 0.0 ; for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { sum_delta_fitness += fishes [f].delta_fitness; } for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { for ( int d = 0 ; d < dimensions; d++) { collective_instinct [d] = fishes [f].delta_position [d] * fishes [f].delta_fitness; if (sum_delta_fitness != 0.0 ) { collective_instinct [d] /= sum_delta_fitness; } fishes [f].new_position [d] = fishes [f].current_position [d] + collective_instinct [d]; fishes [f].new_position [d] = SeInDiSp (fishes [f].new_position [d], rangeMin [d], rangeMax [d], rangeStep [d]); } } }

Balık sürüsünün kütle merkezinin yanı sıra mevcut toplam ağırlığının hesaplandığı private kolektif-iradeli yüzme metodu. Sürünün toplam ağırlığı arttıysa, balıklar kütle merkezine doğru hareket etmeye başlar, aksi takdirde merkezden uzaklaşır. Denklem daha önce ayrıntılı olarak tartışılmıştı. Balık sürüsünün toplam ağırlığı aşağıdaki private metotla güncellenir.



void C_AO_FSS::apply_collective_volitive_movement () { double current_total_weight = 0.0 ; for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { current_total_weight += fishes [f].weight; } ArrayInitialize (barycenter, 0.0 ); for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { for ( int d = 0 ; d < dimensions; d++) { barycenter [d] += fishes [f].weight * fishes [f].current_position [d]; } } for ( int d = 0 ; d < dimensions; d++) { barycenter [d] /= current_total_weight; } double search_operator = current_total_weight > total_weight ? 1.0 : - 1.0 ; double r = 0.0 ; double pos = 0.0 ; for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { for ( int d = 0 ; d < dimensions; d++) { r = RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); pos = fishes [f].current_position [d]; fishes [f].new_position [d] = pos + (((pos - barycenter [d]) * step_vol [d] * r) * search_operator); fishes [f].new_position [d] = SeInDiSp (fishes [f].new_position [d], rangeMin [d], rangeMax [d], rangeStep [d]); } } }

Burası toplam ağırlığın güncellendiği metottur. Burada her şey basittir. Her balığın ağırlığını alıp topluyoruz.



void C_AO_FSS::update_total_weight () { total_weight = 0.0 ; for ( int f = 0 ; f < num_of_individuos; f++) { total_weight += fishes [f].weight; } }





3. Test sonuçları



Son ve en ilginç kısma geçelim - sonuçlar. Algoritma, global optimumun dikkate alınmasına gerek olmaması ve bir bütün olarak konumun iyileşip iyileşmediğine göre sürünün merkezine yakınsama veya oradan dağılma anlamına gelen içgüdüsel-iradeli hareket ve kütle merkezi kavramlarının tanıtılması gibi ilginç teknikler içermektedir. Tüm bunlar, algoritmanın çalışılan fonksiyonlar üzerindeki orijinal davranışı için umut vermiştir.

Genel olarak, uzayın arama alanındaki davranışta özgünlük vardır, yani arı algoritmasında gözlemlenene benzer şekilde balıkların uzayın ayrı bölümlerine dağılması söz konusudur, ancak FSS'nin denklemlerinin ve çalışma prensibinin ayrıntılı bir değerlendirmesi, sürünün ayrı gruplara dağılmasını ima etmemektedir. Genel olarak, algoritma kötü performans göstermiştir. Genel sonuç açısından PSO algoritmasından sadece biraz daha iyidir.

Tek tek testleri ele alırsak, FSS yine de bazılarında üstünlük sağlamayı başarmıştır. Özellikle, düzgün Skin fonksiyonunda, FSS algoritmasının kurt algoritmasından daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır ve açıklaması kolay olan iyi (ancak en iyi değil) sonuçlar göstermiştir. Algoritma, incelenen fonksiyon yüzeyinin gradyanını kullanır (her yinelemede her koordinat için artışlar halinde ve uygunluk fonksiyonundaki değişimi dikkate alarak). Skin fonksiyonu düzgün olduğundan, algoritma yüzey değişikliklerine iyi "tutunmaktadır".

Forest fonksiyonuna gelince, algoritma ortalamanın altında sonuçlar göstermiştir. Test fonksiyonundaki yumuşak değişiklikler algoritmanın uzayda gezinmesine bir dereceye kadar yardımcı olmuştur, ancak global maksimum değeri bulamamıştır. Megacity’e bakıldığında, FSS'nin eksiklikleri daha da belirgin hale gelmektedir. Algoritma, incelenen fonksiyonun bireysel temsilcilerin mevcut konumlarının yakınında değişmemesini gerçekten "sevmemektedir" ve algoritma potansiyel olarak daha iyi yeni yerleri belirlemek için uzun atlamalar yapamamaktadır. Bu nedenle, çevresinde bir artış olmayan herhangi bir yerel ekstremumda takılıp kalmaktadır.

Megacity testi herhangi bir optimizasyon algoritması için çok zor olsa ve karşılaştırma tablosundaki diğer katılımcılar genel olarak FSS'nin çok önünde olmasa da, yine de algoritmanın ayrık problemler üzerindeki zayıf yeteneklerini kabul etmek gerekir. Bazı testlerde rastgele arama en iyi sonucu vermiştir. Animasyonda da görebileceğimiz gibi algoritma işleyişinde herhangi bir "kümelenme" gözlemlenememektedir. Bir önceki makalede açıklanan optimizasyon algoritmalarındaki "kristalleşme" olgusunu hatırlayabilirsiniz.



FSS algoritması sonuçları:



2022.12.08 13:14:06.033 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) =============================

2022.12.08 13:14:08.388 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.892861444841324

2022.12.08 13:14:08.388 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) Score: 0.99391

2022.12.08 13:14:12.557 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 3.11410005347766

2022.12.08 13:14:12.557 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) Score: 0.56920

2022.12.08 13:14:47.176 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.20519552002827

2022.12.08 13:14:47.176 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) Score: 0.11341

2022.12.08 13:14:47.176 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) =============================

2022.12.08 13:14:49.498 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.5057381856551146

2022.12.08 13:14:49.498 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) Score: 0.85172

2022.12.08 13:14:53.825 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.21468156279781656

2022.12.08 13:14:53.825 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) Score: 0.12143

2022.12.08 13:15:31.235 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.056970068652984526

2022.12.08 13:15:31.235 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) Score: 0.03223

2022.12.08 13:15:31.235 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) =============================

2022.12.08 13:15:34.066 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 11.0

2022.12.08 13:15:34.066 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) Score: 0.91667

2022.12.08 13:15:38.467 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.03

2022.12.08 13:15:38.467 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) Score: 0.08583

2022.12.08 13:16:16.589 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.31

2022.12.08 13:16:16.589 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) Score: 0.02583

2022.12.08 13:16:16.589 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) =============================

2022.12.08 13:16:16.589 Test_AO_FSS (EURUSD,M1) All score for C_AO_FSS: 0.4122477188979048

Skin test fonksiyonu üzerinde FSS

Forest test fonksiyonu üzerinde FSS

Megacity test fonksiyonu üzerinde FSS



İşte nihai tablo. Her bir test fonksiyonu için algoritmaları ayrı ayrı değerlendirmede daha fazla kolaylık sağlamak adına tabloya ek sütunlar ekledim, bu da her bir algoritmanın belirli görevler için uygulanabilirliği hakkında daha adil bir yargıya varmamıza olanak tanır.



AO Açıklama Skin Skin için nihai sonuç Forest Forest için nihai sonuç Megacity (ayrık) Megacity için nihai sonuç Nihai sonuç 2 parametre (1 F) 40 parametre (20 F) 1000 parametre (500 F) 2 parametre (1 F) 40 parametre (20 F) 1000 parametre (500 F) 2 parametre (1 F) 40 parametre (20 F) 1000 parametre (500 F) COAm Guguk kuşu optimizasyon algoritması 1.00000 0.85911 0.14316 0.66742 0.99283 0.28787 0.04551 0.44207 1.00000 0.24917 0.03537 0.42818 0.51255778 ACOm Karınca kolonisi optimizasyonu 0.98229 0.79108 0.12602 0.63313 1.00000 0.62077 0.11521 0.57866 0.38333 0.44000 0.02377 0.28237 0.49805222 ABCm Yapay arı kolonisi (m) 1.00000 0.63922 0.08076 0.57333 0.99908 0.20112 0.03785 0.41268 1.00000 0.16333 0.02823 0.39719 0.46106556 ABC Yapay arı kolonisi 0.99339 0.73381 0.11118 0.61279 0.99934 0.21437 0.04215 0.41862 0.85000 0.16833 0.03130 0.34988 0.46043000 GWO Gri kurt optimizasyonu 0.99900 0.48033 0.18924 0.55619 0.83844 0.08755 0.02555 0.31718 1.00000 0.10000 0.02187 0.37396 0.41577556 FSS Balık sürüsü arama 0.99391 0.5692 0.11341 0.55884 0.85172 0.12143 0.03223 0.33513 0.91667 0.08583 0.02583 0.34278 0.41224778 PSO Parçacık sürüsü optimizasyonu 0.99627 0.38080 0.05089 0.47599 0.93772 0.14540 0.04856 0.37723 1.00000 0.09333 0.02233 0.37189 0.40836667 RND Karmaşık 0.99932 0.44276 0.06827 0.50345 0.83126 0.11524 0.03048 0.32566 0.83333 0.09000 0.02403 0.31579 0.38163222





Stokastik (rastgele) sezgisel yöntemler kesin bir çözümü garanti etmez, ancak kural olarak, kabul edilebilir bir sürede pratik kullanım için yeterince yakın çözümler bulmaya olanak sağlar. Bununla birlikte, pratikte bazı algoritmaların mükemmel yakınsama yetenekleri gösterebildiği görülmüştür, ancak bu durum FSS için geçerli değildir. Genel olarak, balık sürüsü arama algoritması, parçacık sürüsüne dayalı algoritmaların özel bir durumudur. Bu nedenle, hem avantajları hem de dezavantajları miras almıştır. Benzersiz algoritma özellikleri, parçacık sürüsünde gözlemlenmeyen ‘balık sürüsünün ayrı gruplara bölünmesi’ni içerir. FSS'nin çok değişkenli fonksiyonlarla iyi başa çıkacağına dair bir kesinlik olmasa da algoritma düzgün fonksiyonlarla nispeten iyi başa çıkmaktadır.



Avantajları:

1. Algoritma düzgün fonksiyonları oldukça iyi idare etmektedir.

2. Balık sürüsünün ayrı gruplara bölünebilmesi, algoritmanın diğer potansiyel olarak iyi yerel ekstremumları daha fazla keşfetmesine olanak sağlar.



Dezavantajları:

1. Bireysel testlerde sonuçların büyük ölçüde dağılması algoritmanın istikrarsızlığını gösterir.

2. Ayrık fonksiyonlar ve kesikli fonksiyonlar üzerinde çok zayıf yakınsama. Ayrık fonksiyonlar için neredeyse uygulanamaz.

3. Zayıf ölçeklenebilirlik.





