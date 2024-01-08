Popülasyon optimizasyon algoritmaları: Ateş böceği algoritması (Firefly Algorithm, FA)

İçindekiler



1. Giriş

2. Algoritma tanımı

3. Test sonuçları





1. Giriş



Doğa, birçok metasezgisel algoritma için her zaman bir ilham kaynağı olmuştur. Bireysel deneyimlere dayanarak, yönlendirilme olmadan sorunlara çözüm bulmayı başarmıştır. Doğal seçilim ve en uygun olanın hayatta kalması, ilk metasezgisel algoritmaların oluşturulmasında ana motivasyon olmuştur. Doğada hayvanlar birbirleriyle birçok şekilde iletişim kurarlar. Ateş böcekleri iletişim kurmak için parıldama yeteneklerini kullanırlar. Kendilerine özgü parıldama modelleri olan yaklaşık 2000 ateş böceği türü vardır. Genellikle belirli bir düzende kısa bir parıltı üretirler. Işık ve yoğunluğu, biyolüminesans adı verilen biyokimyasal süreçlerin bir sonucu olarak meydana gelir. Bu tür parıltıların ana işlevinin karşı cinsten bireyleri ve potansiyel kurbanları çekmek olduğuna inanılmaktadır. Bazı tropik ateş böcekleri parıltılarını senkronize edebilir, böylece biyolojik öz örgütlenmenin bir örneğini gösterirler. Işığın yoğunluğu, kaynağından uzaklığın bir fonksiyonu olarak, ters kare yasasına uyar, bu nedenle bir ateş böceğinden gelen titrek ışık, etrafındaki ateş böceklerinin parıltının görüş alanı içerisinde tepki vermesine neden olur.

Ateş böceklerinin davranışlarından esinlenen iki çeşit popülasyon optimizasyon algoritması vardır: ateş böceği algoritması ve kandil böceği sürü optimizasyon (Glowworm Swarm Optimization, GSO) algoritması. Ateş böcekleri ile kandil böceklerinin arasındaki temel fark, kandil böceklerinin kanatsız olmasıdır. Bu makalede, ilgili iki çeşit optimizasyon algoritmasından ilkini, ateş böceği algoritmasını ele alacağız.





2. Algoritma tanımı



Ateş böceği algoritması, 2007 yılında Cambridge Üniversitesinden (İngiltere) X-Sh. Yang tarafından önerilmiş ve hemen optimizasyon araştırmacılarının dikkatini çekmiştir. Ateş böceği algoritması, son zamanlarda optimizasyon problemlerini çözmede etkileyici sonuçlar gösteren sürü zekası algoritmaları ailesinin bir parçasıdır. Ateş böceği algoritması, özellikle, sürekli ve ayrık optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılır.



Ateş böceği algoritması, gerçek ateş böceklerinin parıldama özelliklerine dayanan üç kurala sahiptir. Kurallar şu şekildedir:



Tüm ateş böcekleri daha çekici ve parlak muadillerine doğru hareket edecektir. Bir ateş böceğinin çekim derecesi parlaklığı ile orantılıdır ve havanın ışığı emmesi nedeniyle başka bir ateş böceğine olan mesafe arttıkça azalır. Bu nedenle, parıldayan iki ateş böceği arasında, daha az parlak olan daha parlak olana doğru hareket edecektir. Eğer daha parlak ya da daha çekici bir muadili yoksa, ateş böceği rastgele hareket edecektir. Ateş böceğinin parlaklığı veya ışık yoğunluğu, problemin amaç fonksiyonunun değerine göre belirlenir.



Başlangıçta, algoritmanın başında, tüm ateş böcekleri arama uzayına rastgele dağıtılır. Algoritma daha sonra iki aşamaya dayalı olarak en uygun bölümleri belirler:



Işık yoğunluğundaki değişim - ateş böceğinin mevcut konumundaki parlaklığı, çekici bir ateş böceğine doğru hareket ederek uygunluk değerine yansır. Ateş böceği, komşu ateş böceklerinin ışık yoğunluğunu gözlemleyerek konumunu değiştirir.



Şimdi ateş böceği optimizasyonunun inceliklerini daha ayrıntılı olarak keşfedebiliriz. Algoritmanın özü Şekil 1'de açıkça gösterilmektedir.



Şekil 1. Arama uzayında ateş böcekleri. Mesafe arttıkça görünürlük azalır



Arama prensibinin arkasındaki ana fikir, ateş böcekleri arasındaki mesafenin artmasıyla görünürlüğün doğrusal olmayan bir şekilde azalmasıdır. Bu doğrusal olmayan ilişki olmasaydı, her ateş böceği kararlı bir şekilde daha parlak bir ışık kaynağına doğru hareket ederdi. Bununla birlikte, Şekil 1'de gördüğümüz gibi, ateş böceği en parlak akrabasını seçmez, çünkü ışığı çevre tarafından emildiği için ışığı daha az fark edilir. Bunun yerine, daha az parlak bir muadilini seçer (ona göre en parlak olanı seçer). Bu özellik, algoritmanın daha küçük sürülere bölünme konusundaki iyi becerisini açıklamaktadır. Bu durum, ışığın mesafeye bağlı olarak soğurulmasının doğrusal olmayan fonksiyonu nedeniyle doğal bir şekilde meydana gelir. Aşağıdaki Şekil 2'de, algoritma parametrelerinden biri olan ortam soğurma katsayısı gamanın farklı değerleriyle ‘algoritmanın mesafeye karşı görünürlük fonksiyonunu’ görebiliriz.











Şekil 2. Gama saydamlık katsayısının sırasıyla 1.0, 0.2, 0.05, 0.01'e eşit olduğu, f(x) mesafesinden ortamın saydamlığının fonksiyonu

Gama sonsuza yöneldiğinde, ortam opaklaşır; gama sıfır olduğunda ise ortam tamamen şeffaf olur ve her ateş böceği diğerini arama uzayında herhangi bir mesafeden görebilir. Gama = 0.0 olursa ne olur? Tüm ateş böcekleri, en parlak akrabaya doğru uçarak optimum olmayan bir noktaya yakınsayacaktır. Dolayısıyla, algoritma yerel ekstremumlardan birinde takılı kalarak yakınsamayacaktır. Ortam tamamen opak olursa ne olur? Ateş böcekleri kendilerinden daha çekici birini görmeyecektir. Algoritmanın yazarı tarafından önerilen konsepte göre, kendinden daha iyi birini görmemek, bir ateş böceğinin rastgele hareket etmesine neden olur. Algoritma bir rastgele aramaya dönüşecektir. Algoritma sınıflandırması derecelendirme tablomuzda, rastgele arama algoritması son sırada yer almaktadır.

Algoritmanın daha ileri analizine geçelim ve ateş böceklerinin hareketlerini tanımlayan denklemleri ele alalım. Mesafeye karşı görünürlük fonksiyonu, çekicilik endeksinin hesaplanmasının temelini oluşturmaktadır:

attractiveness = fireflies [k].f / (1.0 + gamma * distance * distance)



Tanımlamalar:

attractiveness - çekicilik

gamma - ortam opaklık katsayısı

distance - ateş böcekleri arasındaki Öklid mesafesi

fireflies [k].f - k’nıncı ateş böceğinin ışık yoğunluğu

Denklem, çekicilik fonksiyonunun doğrudan problemin boyutuna ve mesafe değerinin sınırlarına bağlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır, bu nedenle algoritmanın yazarı belirli bir optimizasyon problemi için şeffaflık katsayısının seçilmesini önermektedir. Algoritmanın nasıl davranacağını önceden bilmeden bunu yapmanın sakıncalı ve zaman alıcı olduğunu düşünüyorum, bu nedenle 0 ila 20 aralığındaki mesafe değerlerini normalleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla, diğer algoritmalarda defalarca kullandığımız Scale () fonksiyonunu uygularız. Çekicilik hesaplamasından önceki mesafe dönüşümü şu şekildedir:

distance = Scale (distance, 0.0, maxDist, 0.0, 20.0, false)



Tanımlamalar:

maxDist - tüm ateş böcekleri içinde bir çift ateş böceği arasındaki maksimum Öklid mesafesi

Bu durumda, ateş böceklerinin çekiciliği problemin boyutuna bağlı olmayacaktır ve belirli bir optimizasyon problemi için gama katsayısını seçmeye gerek yoktur. Çekicilik fonksiyonu, her ateş böceğinin ne tür bir eş seçimi yapacağını belirler. Bu seçim katı bir şekilde belirlenmiştir. Ateş böceklerinin birbirlerine olan çekiciliğinin etkisi beta katsayısını (algoritmanın ikinci parametresi) belirler. Ateş böceklerinin seçimi ilgili her yinelemede önceden belirlenmişse, algoritmanın arama yetenekleri nasıl sağlanır? Bu amaçla, rastgele bir vektör bileşeni ve üçüncü algoritma parametresi (alfa) eklenmiştir. Ateş böceklerinin karmaşık davranışsal ilişkileri şöyle görünecektir:

fireflies [i].c [c] = Xj + beta * (Xi - Xj) + alpha * r * v [c]



Tanımlamalar:

fireflies [i].c [c] - i'ninci ateş böceğinin c'ninci koordinatı

beta - ateş böcekleri çekim etkisi katsayısı

alpha - ateş böceklerinin hareketindeki rastgele bileşeni etkileyen ve hareket hedefinden sapmalar veren katsayı

r - [-1.0; 1.0] aralığında rastgele sayı

v[c] - c’ninci koordinata göre arama aralığının uç noktaları arasındaki mesafeyi karakterize eden vektör bileşeni

Хj - hareketin olacağı çiftteki ateş böceğinin karşılık gelen koordinatı

Xi - hareketin hesaplandığı ateş böceğinin karşılık gelen koordinatı

Şimdi sıra algoritma kodunu tanımlamaya geldi. Nispeten basittir. Ayrıntılı olarak inceleyelim.

struct S_Firefly { double c []; double f; };

Bir ateş böceği, [] - koordinatlar, f - ateş böceğinin parlaklığı (uygunluk fonksiyonu) olmak üzere iki bileşen içeren basit bir yapı S_Firefly ile tanımlanacaktır. Her ateş böceği için ilgili yinelemede bir çift oluşturacak şekilde hareket edeceği yalnızca bir birey olduğundan, bir sonraki hareketi hesaplarken koordinatların üzerine yazma riskini almayız. Bu amaçla, aşağıda ele alınan özel bir yapıyı tanıtacağız.

S_Attractiveness yapısı, çekicilik değerini ve karşılık gelen ateş böceğinin numarasını bir çift olarak saklamak içindir. Her ateş böceği en çekici olanın koordinatlarına doğru değil, eşinin zaten hareket ettiği koordinatlara doğru hareket eder. Yazar tarafından açıklanan algoritma versiyonu ile bu konuda bazı tutarsızlıklar vardır, ancak bu şekilde daha iyi çalışmaktadır.



struct S_Attractiveness { double a; int i; };

Ateş böceği algoritması C_AO_FA sınıfı kullanılarak tanımlanır. Burada üç public metot (ilk başlatma için Init() ve her yinelemede çağrılması gereken diğerleri - Flight() ve Luminosity()), private yardımcı metotlar ve parametre sabitlerini saklamak için üyeler bulunmaktadır.



class C_AO_FA { public : S_Firefly fireflies []; public : double rangeMax []; public : double rangeMin []; public : double rangeStep []; public : double cB []; public : double fB; public : void Init ( const int paramsP, const int sizeP, const double alphaP, const double betaP, const double gammaP); public : void Flight (); public : void Luminosity (); private : S_Attractiveness att []; private : int swarmSize; private : int params ; private : double maxDist; private : double v []; private : double alpha; private : double beta; private : double gamma; private : bool luminosity; private : double SeInDiSp ( double In, double inMin, double inMax, double step); private : double RNDfromCI ( double min, double max); protected : double Scale ( double In, double InMIN, double InMAX, double OutMIN, double OutMAX, bool revers); };

Init() public metodu başlatma için kullanılır ve her optimizasyonun başlangıcından önce çağrılmalıdır. Parametreleri algoritma için üstyapı parametreleridir. Metot, diziler için bellek ayıracak ve global ve her bir ateş böceğinin parlaklık değerini sıfırlayacaktır.



void C_AO_FA::Init ( const int paramsP, const int sizeP, const double alphaP, const double betaP, const double gammaP) { fB = - DBL_MAX ; params = paramsP; swarmSize = sizeP; alpha = alphaP; beta = betaP; gamma = gammaP; ArrayResize (rangeMax, params); ArrayResize (rangeMin, params); ArrayResize (rangeStep, params); ArrayResize (v, params); ArrayResize (att, swarmSize); luminosity = false ; ArrayResize (fireflies, swarmSize); for ( int i = 0 ; i < swarmSize; i++) { ArrayResize (fireflies [i].c, params); fireflies [i].f = - DBL_MAX ; } ArrayResize (cB, params); }

Her yinelemede çağrılan ilk public metoda bakalım - Flight(). Algoritmanın ana mantığı bu metotta yoğunlaşmıştır, bu nedenle daha ayrıntılı olarak ele alınması gerekir. 'luminosity' değişkeni, algoritmanın ilk yinelemede mi yoksa sonraki yinelemelerde mi çalıştığını belirlememizi sağlayan bir bayrak görevi görür. Bayrak ayarlanmamışsa, ateş böceklerini koordinat uzayında tekdüze dağılıma uygun olarak rastgele dağıtmak gerekir. Bu eylemle birlikte, her koordinat için yer değiştirme vektörünü ayarlıyoruz ve hemen ateş böcekleri arasında olabilecek maksimum Öklid mesafesini hesaplıyoruz (daha önce de belirtildiği gibi, ortam şeffaflık katsayısının problemin boyutuna bağımlılığını önlemek amacıyla ateş böcekleri arasındaki mesafeleri normalleştirmek için bu gereklidir). Bu işlemlerden sonra 'luminosity' bayrağını etkinleştiririz.



if (!luminosity) { fB = - DBL_MAX ; double summCoordinates = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < params; c++) { v [c] = rangeMax [c] - rangeMin [c]; summCoordinates += pow (v [c], 2.0 ); } maxDist = pow (summCoordinates, 0.5 ); for ( int s = 0 ; s < swarmSize; s++) { for ( int k = 0 ; k < params; k++) { fireflies [s].c [k] = RNDfromCI (rangeMin [k], rangeMax [k]); fireflies [s].c [k] = SeInDiSp (fireflies [s].c [k], rangeMin [k], rangeMax [k], rangeStep [k]); } } luminosity = true ; }

İkinci ve daha sonraki yinelemelerden itibaren, ateş böcekleri ilk yinelemede rastgele dağıtıldıktan ve parlamaya başladıktan sonra (uygunluk fonksiyonu onlar için hesaplanmıştır), her bir ateş böceği için çekicilik derecesini hesaplamak mümkündür. Bunu yapmak için, tüm olası ateş böceği çiftleri arasındaki Öklid mesafesini hesaplamamız gerekir. Bu amaçla, koordinatlardaki farkların karelerini toplarız ve bu toplamın karekökünü alırız. Hesaplanan mesafe, çekicilik hesaplama denkleminde kullanılacaktır. Her ateş böceği için mümkün olan tek çifti bu şekilde elde ederiz. Devamında, tüm ateş böcekleri arasındaki maksimum parlaklığı belirleriz. Bu, bir çift bulmanın mümkün olmayacağı ve uzayda tek başına dolaşacak olan en parlak ateş böceğini belirlemek için gerekli olacaktır. Belki de bir sonraki yinelemede daha şanslı olacaktır.



for ( int i = 0 ; i < swarmSize; i++) { att [i].a = - DBL_MAX ; for ( int k = 0 ; k < swarmSize; k++) { if (i == k) continue ; summCoordinates = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < params; c++) summCoordinates += pow (fireflies [i].c [c] - fireflies [k].c [c], 2.0 ); distance = pow (summCoordinates, 0.5 ); distance = Scale (distance, 0.0 , maxDist, 0.0 , 20.0 , false ); attractiveness = fireflies [k].f / ( 1.0 + gamma * distance * distance); if (attractiveness > att [i].a) { att [i].a = attractiveness; att [i].i = k; } if (fireflies [i].f > maxF) maxF = fireflies [i].f; } }

Flight() metot kodunun bu kısmı ateş böceklerinin uçuşundan sorumludur. Parlaklığı diğerlerinden daha fazla olan talihsiz ateş böceği için hesaplama biraz farklı yapılır. Hareket vektörünü, [-1.0; 1.0] arasındaki rastgele bir sayı ile çarpılan alfa katsayısı aracılığıyla mevcut konumuna ekleriz. Teorik olarak, algoritmada bu, daha da iyi olacağı beklentisiyle en iyi çözümün ek bir araştırması olarak işlev görür, ancak daha sonra göreceğimiz gibi, bu tekniğin işe yaramaz olduğu ortaya çıkacaktır. Bu aşamada, algoritmanın klasik versiyonunu ele alıyoruz.

Bir çiftin zaten bulunduğu diğer tüm ateş böcekleri için, hareketin hesaplanması, rastgele bir bileşenin eklenmesiyle (daha önce bahsetmiştik) uygun çifte doğru hareket etmekten oluşacaktır.



for ( int i = 0 ; i < swarmSize; i++) { if (fireflies [i].f >= maxF) { for ( int c = 0 ; c < params ; c++) { r = RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ); fireflies [i].c [c] = fireflies [i].c [c] + alpha * r * v [c]; fireflies [i].c [c] = SeInDiSp (fireflies [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } else { for ( int c = 0 ; c < params ; c++) { r = RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ); Xi = fireflies [i].c [c]; Xj = fireflies [att [i].i].c [c]; fireflies [i].c [c] = Xj + beta * (Xi - Xj) + alpha * r * v [c]; fireflies [i].c [c] = SeInDiSp (fireflies [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

Her yinelemede çağrılan basit bir public metot. Burada en iyi çözümü güncelleyeceğiz.



void C_AO_FA::Luminosity () { for ( int i = 0 ; i < swarmSize; i++) { if (fireflies [i].f > fB) { fB = fireflies [i].f; ArrayCopy (cB, fireflies [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } }

Şimdi testlere geçelim. Algoritmanın test fonksiyonları üzerindeki sonuçlarına bakalım:



2022.12.16 13:39:00.102 Test_AO_FA (EURUSD,M1) =============================

2022.12.16 13:39:05.930 Test_AO_FA (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.901742065217812

2022.12.16 13:39:05.930 Test_AO_FA (EURUSD,M1) Score: 0.99603

2022.12.16 13:39:13.579 Test_AO_FA (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 3.2208359936020665

2022.12.16 13:39:13.579 Test_AO_FA (EURUSD,M1) Score: 0.59468

2022.12.16 13:39:53.607 Test_AO_FA (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 0.98491319842575

2022.12.16 13:39:53.607 Test_AO_FA (EURUSD,M1) Score: 0.06082

2022.12.16 13:39:53.607 Test_AO_FA (EURUSD,M1) =============================

2022.12.16 13:39:59.313 Test_AO_FA (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.578196881663454

2022.12.16 13:39:59.313 Test_AO_FA (EURUSD,M1) Score: 0.89271

2022.12.16 13:40:07.274 Test_AO_FA (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.3101994341994826

2022.12.16 13:40:07.274 Test_AO_FA (EURUSD,M1) Score: 0.17546

2022.12.16 13:40:49.159 Test_AO_FA (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.06829102669136165

2022.12.16 13:40:49.159 Test_AO_FA (EURUSD,M1) Score: 0.03863

2022.12.16 13:40:49.159 Test_AO_FA (EURUSD,M1) =============================

2022.12.16 13:40:54.895 Test_AO_FA (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 8.2

2022.12.16 13:40:54.895 Test_AO_FA (EURUSD,M1) Score: 0.68333

2022.12.16 13:41:02.777 Test_AO_FA (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.5900000000000003

2022.12.16 13:41:02.777 Test_AO_FA (EURUSD,M1) Score: 0.13250

2022.12.16 13:41:43.901 Test_AO_FA (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.2892

2022.12.16 13:41:43.901 Test_AO_FA (EURUSD,M1) Score: 0.02410

2022.12.16 13:41:43.901 Test_AO_FA (EURUSD,M1) =============================

2022.12.16 13:41:43.901 Test_AO_FA (EURUSD,M1) All score for C_AO_FA: 0.39980648892951776

Sonuçlar en hafif tabirle etkileyici değildir. Algoritma, bireysel testlerde PSO, FSS ve GWO'dan sadece biraz daha iyidir. Ancak, toplam derecelendirme göstergesinde, sadece rastgele arama algoritmasını geride bırakarak sondan ikinci sırada yer almaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, testlerdeki göstergelerin hesaplanmasını gözden geçirme fikri ortaya çıkmıştır. İlerleyen makalelerde daha uygun bir derecelendirme hesaplama şemasına geçeceğim, mevcut makalede ise nihai sonuçların histogramını ekleyeceğim. Ayrı ayrı algoritmalar arasındaki performans oranını net bir şekilde gösterecektir.

Klasik ateş böceği algoritmasının uygulanması kolaydır. Bununla birlikte, çalışmalar çok modlu problemler için yavaş yakınsadığını ve kolayca yerel ekstremum tuzağına düştüğünü göstermektedir. Buna ek olarak, mevcut yinelemeye parametrik olarak bağlı olan katsayılardan yoksundur. Dolayısıyla, çalışmanın amaçlarından biri, performansını artırmak için standart ateş böceği algoritmasını değiştirmekti.



Algoritma fikri oldukça orijinaldir ve her şeyi olduğu gibi bırakmak ve özelliklerini geliştirmeye çalışmamak yazık olur. Bu nedenle, rastgele bileşeni bir Levy uçuşu ile değiştirerek algoritmayı değiştirmeye çalıştım. Levy uçuşu her algoritma için arama yeteneğini geliştiremez. Guguk kuşu arama algoritmasını inceledikten sonra, bu yöntemi kullanarak diğer algoritmaları iyileştirmeye çalıştım, ancak bu beklenen sonuçları getirmedi. Görünüşe göre bu, onu tamamlayan algoritma içerisindeki dahili arama stratejisiyle bir şekilde tutarlı olmalıdır. Bu özel durumda, Levy uçuşunun uygulanması çarpıcı bir etki yarattı - algoritmanın yetenekleri önemli ölçüde arttı. Bu konu hakkında makalenin test sonuçlarıyla ilgili bölümünde konuşacağız.



İşte kodda değişikliğin yapıldığı kısım. İlk olarak, klasik versiyonda, en iyi parlaklığa sahip ateş böceği mevcut konumundan rastgele bir yöne doğru hareket eder. Daha sonra en iyi ateş böceğimiz en iyi global konumdan hareket ederek mevcut konumunu değil, bir bütün olarak çözümü iyileştirmeye çalışır. En iyi çözümün koordinatlarına, hareket vektörünü dikkate alarak aynı alfa katsayısına sahip Levy uçuş dağılımından (ağır kuyruklu dağılım) rastgele bir sayı ekleriz. Bu, komşu bölgeyi rafine ederek global çözümün koordinatlarını iyileştirmeyi gerçekten mümkün kıldı.

Gördüğünüz gibi, ateş böceklerinin geri kalanının davranışı artık Levy uçuşunun rastgele bileşenine göre ayarlanmış olsa da aynı klasik kurallara uymaktadır. Algoritmada yapılan tüm değişiklik budur.



for ( int i = 0 ; i < swarmSize; i++) { if (fireflies [i].f >= maxF) { for ( int c = 0 ; c < params ; c++) { r1 = RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); r1 = r1 > 0.5 ? 1.0 : - 1.0 ; r2 = RNDfromCI ( 1.0 , 20.0 ); fireflies [i].c [c] = cB [c] + alpha * r1 * pow (r2, - 2.0 ) * v [c]; fireflies [i].c [c] = SeInDiSp (fireflies [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } else { for ( int c = 0 ; c < params ; c++) { r1 = RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); r1 = r1 > 0.5 ? 1.0 : - 1.0 ; r2 = RNDfromCI ( 1.0 , 20.0 ); Xi = fireflies [i].c [c]; Xj = fireflies [att [i].i].c [c]; fireflies [i].c [c] = Xj + beta * (Xi - Xj) + alpha * r1 * pow (r2, - 2.0 ) * v [c]; fireflies [i].c [c] = SeInDiSp (fireflies [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

Levy uçuş fonksiyonu grafiği Şekil 3'te verilmiştir. Fonksiyon denklemindeki üs, algoritmanın davranışını nasıl etkileyebilir? Araştırmalarıma göre, derece arttıkça, uzun (ağır kuyruklu) atlamaların sayısı kısa olanlara göre azalırken, algoritmanın en iyi çözümün çevresindeki koordinatları iyileştirme yeteneği artmaktadır. Bununla birlikte, uzun atlamaların az olması nedeniyle, yerel ekstremumlarda takılma olasılığı artmaktadır. Bu etki, ayrık fonksiyonlar üzerinde çalışırken daha belirgin olurken, düzgün fonksiyonlar üzerinde o kadar belirgin olmayacaktır. Aksine, üssün azalmasıyla uzun atlamaların sayısı artmakta, algoritmanın arama yetenekleri gelişmekte, ancak yakınsama doğruluğu kötüleşmektedir, bu nedenle doğruluk ve arama arasında orta bir zemine ihtiyacımız vardır. Ayrıca, optimizasyon problemine bağlı olarak farklı olabilir.







Şekil 3. Levy uçuş fonksiyonu, derece 0.5...3.0







Şimdi, algoritmanın değiştirilmiş versiyonunun test ortamındaki sonuçlarına geçelim. Aşağıda değiştirilmiş versiyonun performansının klasik versiyona kıyasla ne kadar geliştiğini görebilirsiniz.



2022.12.16 13:07:15.925 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) =============================

2022.12.16 13:07:21.544 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.854437214435259

2022.12.16 13:07:21.544 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) Score: 0.98473

2022.12.16 13:07:29.518 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 4.588539001298423

2022.12.16 13:07:29.518 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) Score: 0.92124

2022.12.16 13:08:12.587 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.981278990090829

2022.12.16 13:08:12.587 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) Score: 0.29872

2022.12.16 13:08:12.587 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) =============================

2022.12.16 13:08:18.336 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.7665409595127233

2022.12.16 13:08:18.336 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) Score: 0.99924

2022.12.16 13:08:26.432 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.6261364994589462

2022.12.16 13:08:26.432 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) Score: 0.35417

2022.12.16 13:09:10.587 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.14269062630878

2022.12.16 13:09:10.587 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) Score: 0.08071

2022.12.16 13:09:10.587 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) =============================

2022.12.16 13:09:16.393 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 10.0

2022.12.16 13:09:16.393 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) Score: 0.83333

2022.12.16 13:09:24.373 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.7899999999999998

2022.12.16 13:09:24.373 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) Score: 0.14917

2022.12.16 13:10:09.298 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.5076

2022.12.16 13:10:09.298 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) Score: 0.04230

2022.12.16 13:10:09.298 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) =============================

2022.12.16 13:10:09.298 Test_AO_FAm (EURUSD,M1) All score for C_AO_FAm: 0.5181804234713119



Gördüğünüz gibi, değiştirilmiş algoritma sadece daha iyi sonuçlar göstermekle kalmıyor, aynı zamanda derecelendirme tablosunda lider konumda yer alıyor. Bir sonraki bölümde sonuçlara daha yakından bakacağız. Aşağıda, algoritmanın değiştirilmiş versiyonunun test ortamı üzerindeki animasyonu yer almaktadır.



Skin test fonksiyonu üzerinde FAm







Forest test fonksiyonu üzerinde FAm







Megacity test fonksiyonu üzerinde FAm





3. Test sonuçları



Değiştirilmiş ateş böceği algoritması (FAm) tüm testlerde mükemmel performans göstermiştir. Genel olarak, sonuçlar algoritmanın ayarlarına bağlıdır. Bazı ayarlarda, iki değişkenli her üç fonksiyonda da %100 yakınsama elde edilmiştir. Algoritmanın yüksek ölçeklenebilirliği, 40 ve 1000 parametreli testlerde liderlik sağlamaktadır. Beta ve gama parametrelerinin güçlü bir etkisi vardır, bu da hem yüksek yakınsama hem de yerel ekstremumlarda takılmaya karşı direnç elde etmeyi mümkün kılar. Sonuçlar, genel olarak algoritmanın dezavantajlarına atfedilebilecek şekilde büyük farklılıklar göstermektedir. Diğer her şey eşit olduğunda, bu algoritma daha önce ele alınanlar arasında en güçlü olanıdır. Makine öğrenimi ve yapay zeka görevleri de dahil olmak üzere, özellikle sinir ağlarını eğitirken çok geniş bir görev yelpazesinde kullanılması tavsiye edilebilir. Aşağıda, değiştirilmiş ateş böceği algoritmasının lider olduğu nihai derecelendirme tablosu yer almaktadır. Ne yazık ki klasik algoritma, orijinalliğine rağmen iyi sonuçlar elde edememiştir. Parametreler üzerinde ayarlama yapılması da başarı getirmemiştir.

AO Açıklama Skin Skin için nihai sonuç Forest Forest için nihai sonuç Megacity (ayrık) Megacity için nihai sonuç Nihai sonuç 2 parametre (1 F) 40 parametre (20 F) 1000 parametre (500 F) 2 parametre (1 F) 40 parametre (20 F) 1000 parametre (500 F) 2 parametre (1 F) 40 parametre (20 F) 1000 parametre (500 F) FAm Ateş böceği algoritması (m) 0.98473 0.92124 0.29872 0.73490 0.99924 0.35417 0.08071 0.47804 0.83333 0.14917 0.04230 0.34160 0.51817889 COAm Guguk kuşu optimizasyon algoritması (m) 1.00000 0.85911 0.14316 0.66742 0.99283 0.28787 0.04551 0.44207 1.00000 0.24917 0.03537 0.42818 0.51255778 ACOm Karınca kolonisi optimizasyonu (m) 0.98229 0.79108 0.12602 0.63313 1.00000 0.62077 0.11521 0.57866 0.38333 0.44000 0.02377 0.28237 0.49805222 ABCm Yapay arı kolonisi (m) 1.00000 0.63922 0.08076 0.57333 0.99908 0.20112 0.03785 0.41268 1.00000 0.16333 0.02823 0.39719 0.46106556 ABC Yapay arı kolonisi 0.99339 0.73381 0.11118 0.61279 0.99934 0.21437 0.04215 0.41862 0.85000 0.16833 0.03130 0.34988 0.46043000 GWO Gri kurt optimizasyonu 0.99900 0.48033 0.18924 0.55619 0.83844 0.08755 0.02555 0.31718 1.00000 0.10000 0.02187 0.37396 0.41577556 FSS Balık sürüsü arama 0.99391 0.5692 0.11341 0.55884 0.85172 0.12143 0.03223 0.33513 0.91667 0.08583 0.02583 0.34278 0.41224778 PSO Parçacık sürüsü optimizasyonu 0.99627 0.38080 0.05089 0.47599 0.93772 0.14540 0.04856 0.37723 1.00000 0.09333 0.02233 0.37189 0.40836667 FA Ateş böceği algoritması 0.99603 0.59468 0.06082 0.55051 0.89271 0.17546 0.03863 0.36893 0.68333 0.13250 0.02410 0.27998 0.39980649 RND Rastgele 0.99932 0.44276 0.06827 0.50345 0.83126 0.11524 0.03048 0.32566 0.83333 0.09000 0.02403 0.31579 0.38163222





Bu makaleden başlayarak, test sırasında en iyi algoritmanın 100 koşullu puana sahip olacağı, en kötüsünün ise 1 puana sahip olacağı bir histogram yayınlayacağım. Derecelendirme tablosu algoritmalarının nihai sonuçlarının ölçeğini net bir şekilde görebildiğimiz için görsel algı açısından en uygun görüntüleme yönteminin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi rastgele algoritmanın liderin ne kadar gerisinde kaldığını görebiliriz.



Şekil 4. Algoritmaların nihai test sonuçlarının histogramı







Hatırlayacağınız üzere, metasezgisel algoritmalar, arama motorlarında makul bir varsayımla rastgelelik özelliğinden yararlanan ve çözüm uzayını inceleyerek ve kullanarak rastgele oluşturulmuş geçerli çözümler kümesinden yinelemeler yoluyla mevcut çözümlerin kalitesini artırmaya çalışan optimizasyon problemlerini çözmek için yaklaşık yöntemlerdir. Bu algoritmaların optimal olduğu garanti edilmese de, makul ve kabul edilebilir bir çözüm verdikleri test edilmiştir. Ayrıca, problemin davranışının onları büyük ölçüde etkilememesi gibi bir avantaja sahiptirler ve bu da onları birçok görevde yararlı kılan şeydir. Mevcut birçok algoritmanın varlığı, davranışına bağlı olarak bir problemi çözmek için uygun olanı seçmeyi mümkün kılar.

Evrimsel algoritmaların ortaya çıkışından bu yana, sezgisel algoritmalar üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yeni algoritmaların uygulanması önde gelen araştırma alanlarından biri olmuştur. Şu anda 40'tan fazla metasezgisel algoritma bulunmaktadır. Bunların çoğu doğadaki senaryoların simüle edilmesiyle oluşturulmuştur.



Aşağıdaki yorumlar ateş böceği algoritmasının değiştirilmiş versiyonunu (FAm) ifade etmektedir.



Basit uygulama. Değiştirilmesi kolay.

Yüksek ölçeklenebilirlik.

Yüksek yakınsama (algoritma ayarlarına bağlı olarak değişebilir).

Arama uzayı bölgesini yerel ekstremumlar etrafında ayrı gruplar halinde kümeleme yeteneği.

Dezavantajları:

Ayarların optimizasyon sonuçları üzerindeki güçlü etkisi.

Bazı ayarlarda, algoritma yerel ekstremumlarda takılıp kalmaya eğilimlidir. Avantajları:Dezavantajları:

Her makale, önceki tüm makalelerdeki algoritma kodlarının güncellenmiş sürümlerini içeren bir arşive sahiptir. Her yeni makale, yazarın birikmiş kişisel deneyimidir ve sonuçlar ve yargılar, bu amaç için geliştirilen özel bir test ortamında gerçekleştirilen deneylere dayanmaktadır.









