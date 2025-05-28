- Прирост
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
325 (88.07%)
Убыточных трейдов:
44 (11.92%)
Лучший трейд:
102.45 USD
Худший трейд:
-183.90 USD
Общая прибыль:
1 579.17 USD (125 650 pips)
Общий убыток:
-1 264.40 USD (53 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (43.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
483.90 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.94%
Макс. загрузка депозита:
10.98%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
206 (55.83%)
Коротких трейдов:
163 (44.17%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
4.86 USD
Средний убыток:
-28.74 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-484.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-484.35 USD (7)
Прирост в месяц:
3.53%
Годовой прогноз:
42.89%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
514.17 USD (45.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.31% (514.17 USD)
По эквити:
23.51% (128.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|134
|NZDCAD
|132
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|65
|NZDCAD
|61
|XAUUSD
|105
|BTCUSD
|57
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|6.9K
|NZDCAD
|7.2K
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|57K
|EURUSD
|781
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +102.45 USD
Худший трейд: -184 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +43.96 USD
Макс. убыток в серии: -484.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.47 × 34
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.59 × 125
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 241
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 259
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.14 × 103
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
ThreeTrader-Live
|1.19 × 21
Нет отзывов
