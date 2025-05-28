СигналыРазделы
KAUSER AHMED

MT8086040

KAUSER AHMED
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 198%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
369
Прибыльных трейдов:
325 (88.07%)
Убыточных трейдов:
44 (11.92%)
Лучший трейд:
102.45 USD
Худший трейд:
-183.90 USD
Общая прибыль:
1 579.17 USD (125 650 pips)
Общий убыток:
-1 264.40 USD (53 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (43.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
483.90 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.94%
Макс. загрузка депозита:
10.98%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
206 (55.83%)
Коротких трейдов:
163 (44.17%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
4.86 USD
Средний убыток:
-28.74 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-484.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-484.35 USD (7)
Прирост в месяц:
3.53%
Годовой прогноз:
42.89%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
514.17 USD (45.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.31% (514.17 USD)
По эквити:
23.51% (128.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 134
NZDCAD 132
XAUUSD 92
BTCUSD 8
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 65
NZDCAD 61
XAUUSD 105
BTCUSD 57
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 6.9K
NZDCAD 7.2K
XAUUSD 22
BTCUSD 57K
EURUSD 781
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +102.45 USD
Худший трейд: -184 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +43.96 USD
Макс. убыток в серии: -484.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.47 × 34
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
FXOpen-ECN Live Server
0.59 × 125
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 241
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.93 × 259
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
TMGM.TradeMax-Live8
1.14 × 103
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
ThreeTrader-Live
1.19 × 21
еще 162...
Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
