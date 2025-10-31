СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trade Ex
KAUSER AHMED

Trade Ex

KAUSER AHMED
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 28%
Exness-Real17
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
6 321.07 BDT
Худший трейд:
-4 863.10 BDT
Общая прибыль:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Общий убыток:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (16 544.78 BDT)
Макс. прибыль в серии:
16 544.78 BDT (7)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
47.06%
Макс. загрузка депозита:
2.18%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.38
Длинных трейдов:
10 (83.33%)
Коротких трейдов:
2 (16.67%)
Профит фактор:
4.38
Мат. ожидание:
1 371.34 BDT
Средняя прибыль:
1 938.11 BDT
Средний убыток:
-4 863.10 BDT
Макс. серия проигрышей:
1 (-4 863.10 BDT)
Макс. убыток в серии:
-4 863.10 BDT (1)
Прирост в месяц:
11.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BDT
Максимальная:
4 863.10 BDT (6.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.51% (4 863.10 BDT)
По эквити:
15.58% (10 393.21 BDT)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 7.9K
XAUUSD 8.5K
EURUSD 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 637K
XAUUSD 68K
EURUSD 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 321.07 BDT
Худший трейд: -4 863 BDT
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16 544.78 BDT
Макс. убыток в серии: -4 863.10 BDT

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.42 × 993
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.54 × 102
Exness-Real16
2.94 × 16
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
113.84 × 90
Нет отзывов
2025.12.22 08:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 13:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
