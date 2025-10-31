- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
6 321.07 BDT
Худший трейд:
-4 863.10 BDT
Общая прибыль:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Общий убыток:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (16 544.78 BDT)
Макс. прибыль в серии:
16 544.78 BDT (7)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
47.06%
Макс. загрузка депозита:
2.18%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.38
Длинных трейдов:
10 (83.33%)
Коротких трейдов:
2 (16.67%)
Профит фактор:
4.38
Мат. ожидание:
1 371.34 BDT
Средняя прибыль:
1 938.11 BDT
Средний убыток:
-4 863.10 BDT
Макс. серия проигрышей:
1 (-4 863.10 BDT)
Макс. убыток в серии:
-4 863.10 BDT (1)
Прирост в месяц:
11.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BDT
Максимальная:
4 863.10 BDT (6.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.51% (4 863.10 BDT)
По эквити:
15.58% (10 393.21 BDT)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|7.9K
|XAUUSD
|8.5K
|EURUSD
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|637K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|21
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 321.07 BDT
Худший трейд: -4 863 BDT
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16 544.78 BDT
Макс. убыток в серии: -4 863.10 BDT
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.42 × 993
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.54 × 102
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|113.84 × 90
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
75K
BDT
BDT
10
0%
12
91%
47%
4.38
1 371.34
BDT
BDT
16%
1:100