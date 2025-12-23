СигналыРазделы
KAUSER AHMED

TIC8071137

KAUSER AHMED
0 отзывов
Надежность
166 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2022 289%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25 073
Прибыльных трейдов:
18 614 (74.23%)
Убыточных трейдов:
6 459 (25.76%)
Лучший трейд:
1 118.62 USD
Худший трейд:
-10 207.49 USD
Общая прибыль:
480 713.15 USD (89 478 114 pips)
Общий убыток:
-450 574.62 USD (108 476 646 pips)
Макс. серия выигрышей:
121 (182.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 932.11 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
88.52%
Макс. загрузка депозита:
2.06%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
396
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
14 930 (59.55%)
Коротких трейдов:
10 143 (40.45%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
25.83 USD
Средний убыток:
-69.76 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-10 359.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 320.63 USD (13)
Прирост в месяц:
10.13%
Годовой прогноз:
122.91%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.09 USD
Максимальная:
56 873.86 USD (68.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.35% (56 641.86 USD)
По эквити:
7.90% (2 465.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 7293
BTCUSD 6049
XAUUSD 5329
EURUSD 4284
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD 461
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -97K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 118.62 USD
Худший трейд: -10 207 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +182.11 USD
Макс. убыток в серии: -10 359.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
еще 339...
Нет отзывов
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TIC8071137
300 USD в месяц
289%
0
0
USD
31K
USD
166
4%
25 073
74%
89%
1.06
1.20
USD
44%
1:500
Копировать

