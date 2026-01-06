- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
19 (76.00%)
Убыточных трейдов:
6 (24.00%)
Лучший трейд:
6.16 USD
Худший трейд:
-1.31 USD
Общая прибыль:
31.75 USD (2 245 pips)
Общий убыток:
-4.69 USD (385 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (24.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.51 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.09%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
6.00
Длинных трейдов:
7 (28.00%)
Коротких трейдов:
18 (72.00%)
Профит фактор:
6.77
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
1.67 USD
Средний убыток:
-0.78 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-4.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.15 USD (6)
Прирост в месяц:
9.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
4.51 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.38% (1.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.16 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +24.51 USD
Макс. убыток в серии: -4.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 584
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 366
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.57 × 585
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 130
еще 80...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
324
USD
USD
2
0%
25
76%
100%
6.76
1.08
USD
USD
0%
1:500