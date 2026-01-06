СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MT5 RB 032874
KAUSER AHMED

MT5 RB 032874

KAUSER AHMED
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
19 (76.00%)
Убыточных трейдов:
6 (24.00%)
Лучший трейд:
6.16 USD
Худший трейд:
-1.31 USD
Общая прибыль:
31.75 USD (2 245 pips)
Общий убыток:
-4.69 USD (385 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (24.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.51 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.09%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
6.00
Длинных трейдов:
7 (28.00%)
Коротких трейдов:
18 (72.00%)
Профит фактор:
6.77
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
1.67 USD
Средний убыток:
-0.78 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-4.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.15 USD (6)
Прирост в месяц:
9.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
4.51 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.38% (1.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.16 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +24.51 USD
Макс. убыток в серии: -4.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.95 × 584
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 366
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
FPMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.09 × 292
VantageInternational-Live 15
2.12 × 17
Opogroup-Server1
2.17 × 77
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
VTMarkets-Live
2.48 × 144
ZeroMarkets-1
2.49 × 194
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.57 × 585
Neomarkets-Live
2.66 × 130
еще 80...
Нет отзывов
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
