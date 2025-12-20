- Прирост
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
112 (80.00%)
Убыточных трейдов:
28 (20.00%)
Лучший трейд:
74.49 USD
Худший трейд:
-63.75 USD
Общая прибыль:
804.40 USD (2 246 972 pips)
Общий убыток:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (205.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.81 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
68 (48.57%)
Коротких трейдов:
72 (51.43%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
2.85 USD
Средняя прибыль:
7.18 USD
Средний убыток:
-14.47 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-85.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.75 USD (3)
Прирост в месяц:
8.58%
Годовой прогноз:
104.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
150.29 USD (33.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.08% (150.29 USD)
По эквити:
2.75% (30.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|54
|XAUUSDr
|43
|GBPUSDb
|12
|BTCUSD
|9
|EURUSDb
|6
|USDJPYr
|6
|GBPUSDr
|5
|XAUEUR
|4
|USA100
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDr
|-73
|XAUUSDr
|247
|GBPUSDb
|33
|BTCUSD
|15
|EURUSDb
|12
|USDJPYr
|19
|GBPUSDr
|20
|XAUEUR
|127
|USA100
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDr
|-6.6K
|XAUUSDr
|16K
|GBPUSDb
|3K
|BTCUSD
|585K
|EURUSDb
|1.2K
|USDJPYr
|2.7K
|GBPUSDr
|1.9K
|XAUEUR
|12K
|USA100
|379
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.49 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +205.81 USD
Макс. убыток в серии: -85.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
Нет отзывов
