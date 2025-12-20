СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HOT5412302
KAUSER AHMED

HOT5412302

KAUSER AHMED
0 отзывов
Надежность
113 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 118%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
112 (80.00%)
Убыточных трейдов:
28 (20.00%)
Лучший трейд:
74.49 USD
Худший трейд:
-63.75 USD
Общая прибыль:
804.40 USD (2 246 972 pips)
Общий убыток:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (205.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.81 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
68 (48.57%)
Коротких трейдов:
72 (51.43%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
2.85 USD
Средняя прибыль:
7.18 USD
Средний убыток:
-14.47 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-85.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.75 USD (3)
Прирост в месяц:
8.58%
Годовой прогноз:
104.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
150.29 USD (33.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.08% (150.29 USD)
По эквити:
2.75% (30.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDr 54
XAUUSDr 43
GBPUSDb 12
BTCUSD 9
EURUSDb 6
USDJPYr 6
GBPUSDr 5
XAUEUR 4
USA100 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDr -73
XAUUSDr 247
GBPUSDb 33
BTCUSD 15
EURUSDb 12
USDJPYr 19
GBPUSDr 20
XAUEUR 127
USA100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDr -6.6K
XAUUSDr 16K
GBPUSDb 3K
BTCUSD 585K
EURUSDb 1.2K
USDJPYr 2.7K
GBPUSDr 1.9K
XAUEUR 12K
USA100 379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.49 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +205.81 USD
Макс. убыток в серии: -85.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Нет отзывов
2025.12.20 13:50
Trading operations on the account were performed for only 83 days. This comprises 10.55% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 13:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.29% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

