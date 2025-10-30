- Прирост
Всего трейдов:
110
Прибыльных трейдов:
89 (80.90%)
Убыточных трейдов:
21 (19.09%)
Лучший трейд:
151.64 USD
Худший трейд:
-107.44 USD
Общая прибыль:
2 567.86 USD (15 135 pips)
Общий убыток:
-628.15 USD (3 303 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (555.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
555.90 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
31.84%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
11.13
Длинных трейдов:
19 (17.27%)
Коротких трейдов:
91 (82.73%)
Профит фактор:
4.09
Мат. ожидание:
17.63 USD
Средняя прибыль:
28.85 USD
Средний убыток:
-29.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-172.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-172.55 USD (4)
Прирост в месяц:
10.58%
Годовой прогноз:
128.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 USD
Максимальная:
174.26 USD (3.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.92% (174.59 USD)
По эквити:
13.60% (572.56 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +151.64 USD
Худший трейд: -107 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +555.90 USD
Макс. убыток в серии: -172.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
