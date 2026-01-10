- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 138
Прибыльных трейдов:
2 153 (68.61%)
Убыточных трейдов:
985 (31.39%)
Лучший трейд:
2 540.01 USD
Худший трейд:
-2 882.48 USD
Общая прибыль:
90 488.34 USD (379 989 pips)
Общий убыток:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (234.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 719.32 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
1 607 (51.21%)
Коротких трейдов:
1 531 (48.79%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.66 USD
Средняя прибыль:
42.03 USD
Средний убыток:
-93.98 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-1 441.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 570.40 USD (13)
Прирост в месяц:
0.79%
Годовой прогноз:
9.59%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 090.28 USD
Максимальная:
31 347.41 USD (114.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.32% (31 347.41 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1561
|USDCAD+
|345
|AUDCAD+
|284
|EURGBP+
|230
|SP500.r
|154
|GBPUSD+
|133
|AUDUSD+
|97
|CADCHF+
|93
|EURCAD+
|66
|GBPCAD+
|22
|GBPJPY+
|20
|AUDJPY+
|20
|EURJPY+
|19
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|14
|AUDNZD+
|12
|GBPAUD+
|10
|EURCHF+
|7
|USOUSD
|6
|EURAUD+
|5
|NZDUSD+
|5
|CHFJPY+
|5
|USDCHF+
|4
|GER40.r
|3
|EURNZD+
|2
|XAGUSD
|2
|AUDCHF+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|11K
|USDCAD+
|2.7K
|AUDCAD+
|-12K
|EURGBP+
|2.8K
|SP500.r
|-85
|GBPUSD+
|1.1K
|AUDUSD+
|-4.3K
|CADCHF+
|-481
|EURCAD+
|-4.3K
|GBPCAD+
|56
|GBPJPY+
|-386
|AUDJPY+
|183
|EURJPY+
|-119
|USDJPY+
|202
|US2000.r
|-24
|AUDNZD+
|-282
|GBPAUD+
|615
|EURCHF+
|42
|USOUSD
|-172
|EURAUD+
|3
|NZDUSD+
|-42
|CHFJPY+
|-37
|USDCHF+
|3
|GER40.r
|1.1K
|EURNZD+
|1
|XAGUSD
|887
|AUDCHF+
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|2.5K
|USDCAD+
|-373
|AUDCAD+
|-59K
|EURGBP+
|5.5K
|SP500.r
|-3.2K
|GBPUSD+
|-1.5K
|AUDUSD+
|-549
|CADCHF+
|-1.7K
|EURCAD+
|-8K
|GBPCAD+
|790
|GBPJPY+
|-7.3K
|AUDJPY+
|220
|EURJPY+
|677
|USDJPY+
|1.9K
|US2000.r
|-1.2K
|AUDNZD+
|-3.5K
|GBPAUD+
|2K
|EURCHF+
|134
|USOUSD
|-828
|EURAUD+
|75
|NZDUSD+
|-15
|CHFJPY+
|22
|USDCHF+
|123
|GER40.r
|42K
|EURNZD+
|108
|XAGUSD
|3.6K
|AUDCHF+
|31
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 540.01 USD
Худший трейд: -2 882 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +234.60 USD
Макс. убыток в серии: -1 441.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
