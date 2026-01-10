СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TVT 69
Walter Joseph Dillard

TVT 69

Walter Joseph Dillard
0 отзывов
95 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 9%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 138
Прибыльных трейдов:
2 153 (68.61%)
Убыточных трейдов:
985 (31.39%)
Лучший трейд:
2 540.01 USD
Худший трейд:
-2 882.48 USD
Общая прибыль:
90 488.34 USD (379 989 pips)
Общий убыток:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (234.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 719.32 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
1 607 (51.21%)
Коротких трейдов:
1 531 (48.79%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.66 USD
Средняя прибыль:
42.03 USD
Средний убыток:
-93.98 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-1 441.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 570.40 USD (13)
Прирост в месяц:
0.79%
Годовой прогноз:
9.59%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 090.28 USD
Максимальная:
31 347.41 USD (114.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.32% (31 347.41 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 1561
USDCAD+ 345
AUDCAD+ 284
EURGBP+ 230
SP500.r 154
GBPUSD+ 133
AUDUSD+ 97
CADCHF+ 93
EURCAD+ 66
GBPCAD+ 22
GBPJPY+ 20
AUDJPY+ 20
EURJPY+ 19
USDJPY+ 18
US2000.r 14
AUDNZD+ 12
GBPAUD+ 10
EURCHF+ 7
USOUSD 6
EURAUD+ 5
NZDUSD+ 5
CHFJPY+ 5
USDCHF+ 4
GER40.r 3
EURNZD+ 2
XAGUSD 2
AUDCHF+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ 11K
USDCAD+ 2.7K
AUDCAD+ -12K
EURGBP+ 2.8K
SP500.r -85
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ -4.3K
CADCHF+ -481
EURCAD+ -4.3K
GBPCAD+ 56
GBPJPY+ -386
AUDJPY+ 183
EURJPY+ -119
USDJPY+ 202
US2000.r -24
AUDNZD+ -282
GBPAUD+ 615
EURCHF+ 42
USOUSD -172
EURAUD+ 3
NZDUSD+ -42
CHFJPY+ -37
USDCHF+ 3
GER40.r 1.1K
EURNZD+ 1
XAGUSD 887
AUDCHF+ 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 2.5K
USDCAD+ -373
AUDCAD+ -59K
EURGBP+ 5.5K
SP500.r -3.2K
GBPUSD+ -1.5K
AUDUSD+ -549
CADCHF+ -1.7K
EURCAD+ -8K
GBPCAD+ 790
GBPJPY+ -7.3K
AUDJPY+ 220
EURJPY+ 677
USDJPY+ 1.9K
US2000.r -1.2K
AUDNZD+ -3.5K
GBPAUD+ 2K
EURCHF+ 134
USOUSD -828
EURAUD+ 75
NZDUSD+ -15
CHFJPY+ 22
USDCHF+ 123
GER40.r 42K
EURNZD+ 108
XAGUSD 3.6K
AUDCHF+ 31
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 540.01 USD
Худший трейд: -2 882 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +234.60 USD
Макс. убыток в серии: -1 441.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

For monitoring purposes only. 
Нет отзывов
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.6% of days out of 665 days of the signal's entire lifetime.
