- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6 468
Прибыльных трейдов:
3 384 (52.31%)
Убыточных трейдов:
3 084 (47.68%)
Лучший трейд:
2 002.64 USD
Худший трейд:
-1 999.08 USD
Общая прибыль:
94 240.02 USD (3 011 248 pips)
Общий убыток:
-89 370.85 USD (2 796 826 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (701.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 002.64 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
93.23%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.85
Длинных трейдов:
3 249 (50.23%)
Коротких трейдов:
3 219 (49.77%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
27.85 USD
Средний убыток:
-28.98 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 004.84 USD (2)
Прирост в месяц:
5.80%
Годовой прогноз:
70.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
90.10 USD
Максимальная:
2 631.76 USD (42.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.16% (2 631.56 USD)
По эквити:
13.37% (790.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|6468
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDc
|4.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDc
|214K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 002.64 USD
Худший трейд: -1 999 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +701.76 USD
Макс. убыток в серии: -7.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CribMarket-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
For monitoring purposes only.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
486%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
69
0%
6 468
52%
93%
1.05
0.75
USD
USD
42%
1:300