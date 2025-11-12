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Сигналы / MetaTrader 5 / HJM2
Walter Joseph Dillard

HJM2

Walter Joseph Dillard
Walter Joseph Dillard

Walter Joseph Dillard

  • Trading Recruiter в  Dillard Trading Services
  • США
  • 334
1.6 (3)
I recruit top tier traders for hedge funds. This is a 100% free process to traders. You need a 6 month or longer track record here on MQL5. We seek returns of 2.5% a month or more within a 10% max drawdown. But, all is relative. So 5% a month within a 20% max drawdown is good too. The target doesn't
21 сигнал
0 отзывов
Надежность
69 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 486%
CribMarket-Live
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 468
Прибыльных трейдов:
3 384 (52.31%)
Убыточных трейдов:
3 084 (47.68%)
Лучший трейд:
2 002.64 USD
Худший трейд:
-1 999.08 USD
Общая прибыль:
94 240.02 USD (3 011 248 pips)
Общий убыток:
-89 370.85 USD (2 796 826 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (701.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 002.64 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
93.23%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.85
Длинных трейдов:
3 249 (50.23%)
Коротких трейдов:
3 219 (49.77%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
27.85 USD
Средний убыток:
-28.98 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 004.84 USD (2)
Прирост в месяц:
5.80%
Годовой прогноз:
70.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
90.10 USD
Максимальная:
2 631.76 USD (42.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.16% (2 631.56 USD)
По эквити:
13.37% (790.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDc 6468
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDc 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDc 214K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 002.64 USD
Худший трейд: -1 999 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +701.76 USD
Макс. убыток в серии: -7.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CribMarket-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

For monitoring purposes only. 
Нет отзывов
2026.08.07 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 08:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 09:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 08:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.02 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.04 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.04 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.09 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.06 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HJM2
30 USD в месяц
486%
0
0
USD
5.9K
USD
69
0%
6 468
52%
93%
1.05
0.75
USD
42%
1:300
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