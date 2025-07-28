Валюты / XYLD
XYLD: Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF
39.38 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XYLD за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.25, а максимальная — 39.43.
Следите за динамикой Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
39.25 39.43
Годовой диапазон
34.53 43.42
- Предыдущее закрытие
- 39.39
- Open
- 39.43
- Bid
- 39.38
- Ask
- 39.68
- Low
- 39.25
- High
- 39.43
- Объем
- 701
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 1.73%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -4.95%
21 сентября, воскресенье