КотировкиРазделы
Валюты / XYLD
Назад в Рынок акций США

XYLD: Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF

39.38 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XYLD за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.25, а максимальная — 39.43.

Следите за динамикой Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XYLD

Дневной диапазон
39.25 39.43
Годовой диапазон
34.53 43.42
Предыдущее закрытие
39.39
Open
39.43
Bid
39.38
Ask
39.68
Low
39.25
High
39.43
Объем
701
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
1.73%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
-4.95%
21 сентября, воскресенье