Dövizler / XYLD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XYLD: Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF
39.38 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XYLD fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.25 ve Yüksek fiyatı olarak 39.43 aralığında işlem gördü.
Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XYLD haberleri
- Fed Cuts Rates & Hints at Two More Cuts in 2025: ETFs to Play
- A 25-bp Fed Rate Cut Already Baked in on Wall Street? ETFs to Play
- XYLD: The Right Fit For The Right Investor (NYSEARCA:XYLD)
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- QDTE’s 39% Yield: Income Dream Or Investor Nightmare?
- SPYI's 3-Year Milestone: Dominating S&P 500 Covered Call ETFs With Superior Returns And Tax Efficiency (BATS:SPYI)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- IVVW: BlackRock Jumping Into The S&P 500 Buy-Write Arena, Offers High-Yield (BATS:IVVW)
- BIGY: Targeted 12% Distribution With Options Strategy (NYSEARCA:BIGY)
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- DIVO ETF: Built For Retirement's Most Dangerous Risk (NYSEARCA:DIVO)
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- FTHI's Strategy Isn’t Enough To Overcome Structural Limits
- KHPI: New Buy-Write ETF With A Good Start But High Fees (BATS:KHPI)
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
Günlük aralık
39.25 39.43
Yıllık aralık
34.53 43.42
- Önceki kapanış
- 39.39
- Açılış
- 39.43
- Satış
- 39.38
- Alış
- 39.68
- Düşük
- 39.25
- Yüksek
- 39.43
- Hacim
- 701
- Günlük değişim
- -0.03%
- Aylık değişim
- 1.73%
- 6 aylık değişim
- 0.00%
- Yıllık değişim
- -4.95%
21 Eylül, Pazar