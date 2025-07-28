FiyatlarBölümler
Dövizler / XYLD
Geri dön - Hisse senetleri

XYLD: Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF

39.38 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XYLD fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.25 ve Yüksek fiyatı olarak 39.43 aralığında işlem gördü.

Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XYLD haberleri

Günlük aralık
39.25 39.43
Yıllık aralık
34.53 43.42
Önceki kapanış
39.39
Açılış
39.43
Satış
39.38
Alış
39.68
Düşük
39.25
Yüksek
39.43
Hacim
701
Günlük değişim
-0.03%
Aylık değişim
1.73%
6 aylık değişim
0.00%
Yıllık değişim
-4.95%
21 Eylül, Pazar