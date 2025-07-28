通貨 / XYLD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XYLD: Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF
39.39 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XYLDの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり39.39の安値と39.40の高値で取引されました。
Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XYLD News
- Fed Cuts Rates & Hints at Two More Cuts in 2025: ETFs to Play
- A 25-bp Fed Rate Cut Already Baked in on Wall Street? ETFs to Play
- XYLD: The Right Fit For The Right Investor (NYSEARCA:XYLD)
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- QDTE’s 39% Yield: Income Dream Or Investor Nightmare?
- SPYI's 3-Year Milestone: Dominating S&P 500 Covered Call ETFs With Superior Returns And Tax Efficiency (BATS:SPYI)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- IVVW: BlackRock Jumping Into The S&P 500 Buy-Write Arena, Offers High-Yield (BATS:IVVW)
- BIGY: Targeted 12% Distribution With Options Strategy (NYSEARCA:BIGY)
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- DIVO ETF: Built For Retirement's Most Dangerous Risk (NYSEARCA:DIVO)
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- FTHI's Strategy Isn’t Enough To Overcome Structural Limits
- KHPI: New Buy-Write ETF With A Good Start But High Fees (BATS:KHPI)
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
1日のレンジ
39.39 39.40
1年のレンジ
34.53 43.42
- 以前の終値
- 39.38
- 始値
- 39.39
- 買値
- 39.39
- 買値
- 39.69
- 安値
- 39.39
- 高値
- 39.40
- 出来高
- 507
- 1日の変化
- 0.03%
- 1ヶ月の変化
- 1.76%
- 6ヶ月の変化
- 0.03%
- 1年の変化
- -4.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K