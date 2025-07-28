Währungen / XYLD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XYLD: Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF
39.38 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XYLD hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.25 bis zu einem Hoch von 39.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XYLD News
- Fed Cuts Rates & Hints at Two More Cuts in 2025: ETFs to Play
- A 25-bp Fed Rate Cut Already Baked in on Wall Street? ETFs to Play
- XYLD: The Right Fit For The Right Investor (NYSEARCA:XYLD)
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- QDTE’s 39% Yield: Income Dream Or Investor Nightmare?
- SPYI's 3-Year Milestone: Dominating S&P 500 Covered Call ETFs With Superior Returns And Tax Efficiency (BATS:SPYI)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- IVVW: BlackRock Jumping Into The S&P 500 Buy-Write Arena, Offers High-Yield (BATS:IVVW)
- BIGY: Targeted 12% Distribution With Options Strategy (NYSEARCA:BIGY)
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- DIVO ETF: Built For Retirement's Most Dangerous Risk (NYSEARCA:DIVO)
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- FTHI's Strategy Isn’t Enough To Overcome Structural Limits
- KHPI: New Buy-Write ETF With A Good Start But High Fees (BATS:KHPI)
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
Tagesspanne
39.25 39.43
Jahresspanne
34.53 43.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.39
- Eröffnung
- 39.43
- Bid
- 39.38
- Ask
- 39.68
- Tief
- 39.25
- Hoch
- 39.43
- Volumen
- 701
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 1.73%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -4.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K