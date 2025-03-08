- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VAW: Vanguard Materials ETF
Курс VAW за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 205.50, а максимальная — 206.63.
Следите за динамикой Vanguard Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VAW
- Should You Invest in the Vanguard Materials ETF (VAW)?
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the Vanguard Materials ETF (VAW)?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- How To Strategically Invest $100,000 In A Volatile Market - Part 2
- VAW ETF: The Materials Sector's Pullback Is An Opportunity (NYSEARCA:VAW)
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Why And How To Plan For A Potential $2 Million Retirement
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VAW сегодня?
Vanguard Materials ETF (VAW) сегодня оценивается на уровне 205.59. Инструмент торгуется в пределах 205.50 - 206.63, вчерашнее закрытие составило 205.87, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VAW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Materials ETF?
Vanguard Materials ETF в настоящее время оценивается в 205.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.32% и USD. Отслеживайте движения VAW на графике в реальном времени.
Как купить акции VAW?
Вы можете купить акции Vanguard Materials ETF (VAW) по текущей цене 205.59. Ордера обычно размещаются около 205.59 или 205.89, тогда как 47 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VAW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VAW?
Инвестирование в Vanguard Materials ETF предполагает учет годового диапазона 161.57 - 213.52 и текущей цены 205.59. Многие сравнивают 0.26% и 11.92% перед размещением ордеров на 205.59 или 205.89. Изучайте ежедневные изменения цены VAW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VAW) за последний год составила 213.52. Акции заметно колебались в пределах 161.57 - 213.52, сравнение с 205.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Materials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VAW) за год составила 161.57. Сравнение с текущими 205.59 и 161.57 - 213.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VAW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VAW?
В прошлом Vanguard Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 205.87 и -0.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 205.87
- Open
- 205.61
- Bid
- 205.59
- Ask
- 205.89
- Low
- 205.50
- High
- 206.63
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 0.26%
- 6-месячное изменение
- 11.92%
- Годовое изменение
- -0.32%