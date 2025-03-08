КотировкиРазделы
VAW: Vanguard Materials ETF

205.59 USD 0.28 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VAW за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 205.50, а максимальная — 206.63.

Следите за динамикой Vanguard Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VAW сегодня?

Vanguard Materials ETF (VAW) сегодня оценивается на уровне 205.59. Инструмент торгуется в пределах 205.50 - 206.63, вчерашнее закрытие составило 205.87, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VAW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Materials ETF?

Vanguard Materials ETF в настоящее время оценивается в 205.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.32% и USD. Отслеживайте движения VAW на графике в реальном времени.

Как купить акции VAW?

Вы можете купить акции Vanguard Materials ETF (VAW) по текущей цене 205.59. Ордера обычно размещаются около 205.59 или 205.89, тогда как 47 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VAW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VAW?

Инвестирование в Vanguard Materials ETF предполагает учет годового диапазона 161.57 - 213.52 и текущей цены 205.59. Многие сравнивают 0.26% и 11.92% перед размещением ордеров на 205.59 или 205.89. Изучайте ежедневные изменения цены VAW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VAW) за последний год составила 213.52. Акции заметно колебались в пределах 161.57 - 213.52, сравнение с 205.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Materials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VAW) за год составила 161.57. Сравнение с текущими 205.59 и 161.57 - 213.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VAW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VAW?

В прошлом Vanguard Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 205.87 и -0.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
205.50 206.63
Годовой диапазон
161.57 213.52
Предыдущее закрытие
205.87
Open
205.61
Bid
205.59
Ask
205.89
Low
205.50
High
206.63
Объем
47
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
0.26%
6-месячное изменение
11.92%
Годовое изменение
-0.32%
