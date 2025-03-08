- Aperçu
VAW: Vanguard Materials ETF
Le taux de change de VAW a changé de 0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 205.58 et à un maximum de 206.56.
Suivez la dynamique Vanguard Materials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VAW aujourd'hui ?
L'action Vanguard Materials ETF est cotée à 206.56 aujourd'hui. Elle se négocie dans 205.58 - 206.56, a clôturé hier à 205.87 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de VAW présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Materials ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Materials ETF est actuellement valorisé à 206.56. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VAW.
Comment acheter des actions VAW ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Materials ETF au cours actuel de 206.56. Les ordres sont généralement placés à proximité de 206.56 ou de 206.86, le 15 et le 0.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VAW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VAW ?
Investir dans Vanguard Materials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 161.57 - 213.52 et le prix actuel 206.56. Beaucoup comparent 0.74% et 12.45% avant de passer des ordres à 206.56 ou 206.86. Consultez le graphique du cours de VAW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 213.52. Au cours de 161.57 - 213.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 205.87 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Materials ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VAW) sur l'année a été 161.57. Sa comparaison avec 206.56 et 161.57 - 213.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VAW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VAW a-t-elle été divisée ?
Vanguard Materials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 205.87 et 0.15% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 205.87
- Ouverture
- 205.61
- Bid
- 206.56
- Ask
- 206.86
- Plus Bas
- 205.58
- Plus Haut
- 206.56
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- 0.34%
- Changement Mensuel
- 0.74%
- Changement à 6 Mois
- 12.45%
- Changement Annuel
- 0.15%