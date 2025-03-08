VAW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vanguard Materials ETF hisse senedi 205.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 205.47 - 206.63 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 205.87 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 50 değerine ulaştı. VAW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Materials ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Vanguard Materials ETF hisse senedi şu anda 205.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.38% ve USD değerlerini izler. VAW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VAW hisse senedi nasıl alınır? Vanguard Materials ETF hisselerini şu anki 205.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 205.48 ve Ask 205.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 50 ve günlük değişim oranı -0.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VAW fiyat hareketlerini takip edin.

VAW hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vanguard Materials ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 161.57 - 213.52 ve mevcut fiyatı 205.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 205.48 veya Ask 205.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.21% ve 6 aylık değişim oranı 11.86% değerlerini karşılaştırır. VAW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 213.52 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 161.57 - 213.52). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 205.87 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Materials ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETF Shares (VAW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 161.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 205.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 161.57 - 213.52 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VAW fiyat hareketlerini izleyin.