- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VAW: Vanguard Materials ETF
Il tasso di cambio VAW ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 205.58 e ad un massimo di 206.56.
Segui le dinamiche di Vanguard Materials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VAW News
- Should You Invest in the Vanguard Materials ETF (VAW)?
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the Vanguard Materials ETF (VAW)?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- How To Strategically Invest $100,000 In A Volatile Market - Part 2
- VAW ETF: The Materials Sector's Pullback Is An Opportunity (NYSEARCA:VAW)
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Why And How To Plan For A Potential $2 Million Retirement
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VAW oggi?
Oggi le azioni Vanguard Materials ETF sono prezzate a 206.56. Viene scambiato all'interno di 205.58 - 206.56, la chiusura di ieri è stata 205.87 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VAW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Materials ETF pagano dividendi?
Vanguard Materials ETF è attualmente valutato a 206.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VAW.
Come acquistare azioni VAW?
Puoi acquistare azioni Vanguard Materials ETF al prezzo attuale di 206.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 206.56 o 206.86, mentre 15 e 0.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VAW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VAW?
Investire in Vanguard Materials ETF implica considerare l'intervallo annuale 161.57 - 213.52 e il prezzo attuale 206.56. Molti confrontano 0.74% e 12.45% prima di effettuare ordini su 206.56 o 206.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VAW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 213.52. All'interno di 161.57 - 213.52, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 205.87 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Materials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VAW) nel corso dell'anno è stato 161.57. Confrontandolo con gli attuali 206.56 e 161.57 - 213.52 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VAW?
Vanguard Materials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 205.87 e 0.15%.
- Chiusura Precedente
- 205.87
- Apertura
- 205.61
- Bid
- 206.56
- Ask
- 206.86
- Minimo
- 205.58
- Massimo
- 206.56
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.34%
- Variazione Mensile
- 0.74%
- Variazione Semestrale
- 12.45%
- Variazione Annuale
- 0.15%