VAW: Vanguard Materials ETF
VAWの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり205.50の安値と206.63の高値で取引されました。
Vanguard Materials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VAW株の現在の価格は？
Vanguard Materials ETFの株価は本日205.59です。205.50 - 206.63内で取引され、前日の終値は205.87、取引量は47に達しました。VAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Materials ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Materials ETFの現在の価格は205.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.32%やUSDにも注目します。VAWの動きはライブチャートで確認できます。
VAW株を買う方法は？
Vanguard Materials ETFの株は現在205.59で購入可能です。注文は通常205.59または205.89付近で行われ、47や-0.01%が市場の動きを示します。VAWの最新情報はライブチャートで確認できます。
VAW株に投資する方法は？
Vanguard Materials ETFへの投資では、年間の値幅161.57 - 213.52と現在の205.59を考慮します。注文は多くの場合205.59や205.89で行われる前に、0.26%や11.92%と比較されます。VAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は213.52でした。161.57 - 213.52内で株価は大きく変動し、205.87と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Materials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VAW)の年間最安値は161.57でした。現在の205.59や161.57 - 213.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VAWの動きはライブチャートで確認できます。
VAWの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Materials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、205.87、-0.32%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 205.87
- 始値
- 205.61
- 買値
- 205.59
- 買値
- 205.89
- 安値
- 205.50
- 高値
- 206.63
- 出来高
- 47
- 1日の変化
- -0.14%
- 1ヶ月の変化
- 0.26%
- 6ヶ月の変化
- 11.92%
- 1年の変化
- -0.32%