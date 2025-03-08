クォートセクション
VAW: Vanguard Materials ETF

205.59 USD 0.28 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VAWの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり205.50の安値と206.63の高値で取引されました。

Vanguard Materials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VAW株の現在の価格は？

Vanguard Materials ETFの株価は本日205.59です。205.50 - 206.63内で取引され、前日の終値は205.87、取引量は47に達しました。VAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Materials ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Materials ETFの現在の価格は205.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.32%やUSDにも注目します。VAWの動きはライブチャートで確認できます。

VAW株を買う方法は？

Vanguard Materials ETFの株は現在205.59で購入可能です。注文は通常205.59または205.89付近で行われ、47や-0.01%が市場の動きを示します。VAWの最新情報はライブチャートで確認できます。

VAW株に投資する方法は？

Vanguard Materials ETFへの投資では、年間の値幅161.57 - 213.52と現在の205.59を考慮します。注文は多くの場合205.59や205.89で行われる前に、0.26%や11.92%と比較されます。VAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は213.52でした。161.57 - 213.52内で株価は大きく変動し、205.87と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Materials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VAW)の年間最安値は161.57でした。現在の205.59や161.57 - 213.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VAWの動きはライブチャートで確認できます。

VAWの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Materials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、205.87、-0.32%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
205.50 206.63
1年のレンジ
161.57 213.52
以前の終値
205.87
始値
205.61
買値
205.59
買値
205.89
安値
205.50
高値
206.63
出来高
47
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
0.26%
6ヶ月の変化
11.92%
1年の変化
-0.32%
06 10月, 月曜日