VAW: Vanguard Materials ETF
El tipo de cambio de VAW de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 205.50, mientras que el máximo ha alcanzado 206.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Materials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VAW hoy?
Vanguard Materials ETF (VAW) se evalúa hoy en 205.59. El instrumento se negocia dentro de 205.50 - 206.63; el cierre de ayer ha sido 205.87 y el volumen comercial ha alcanzado 47. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VAW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Materials ETF?
Vanguard Materials ETF se evalúa actualmente en 205.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.32% y USD. Monitoree los movimientos de VAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VAW?
Puede comprar acciones de Vanguard Materials ETF (VAW) al precio actual de 205.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 205.59 o 205.89, mientras que 47 y -0.01% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VAW?
Invertir en Vanguard Materials ETF implica tener en cuenta el rango anual 161.57 - 213.52 y el precio actual 205.59. Muchos comparan 0.26% y 11.92% antes de colocar órdenes en 205.59 o 205.89. Estudie los cambios diarios de precios de VAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VAW) en el último año ha sido 213.52. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 161.57 - 213.52, una comparación con 205.87 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Materials ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VAW) para el año ha sido 161.57. La comparación con los actuales 205.59 y 161.57 - 213.52 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VAW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VAW?
En el pasado, Vanguard Materials ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 205.87 y -0.32% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 205.87
- Open
- 205.61
- Bid
- 205.59
- Ask
- 205.89
- Low
- 205.50
- High
- 206.63
- Volumen
- 47
- Cambio diario
- -0.14%
- Cambio mensual
- 0.26%
- Cambio a 6 meses
- 11.92%
- Cambio anual
- -0.32%