VAW: Vanguard Materials ETF
A taxa do VAW para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 205.50 e o mais alto foi 206.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Materials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VAW hoje?
Hoje Vanguard Materials ETF (VAW) está avaliado em 205.59. O instrumento é negociado dentro de 205.50 - 206.63, o fechamento de ontem foi 205.87, e o volume de negociação atingiu 47. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VAW em tempo real.
As ações de Vanguard Materials ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Materials ETF está avaliado em 205.59. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.32% e USD. Monitore os movimentos de VAW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VAW?
Você pode comprar ações de Vanguard Materials ETF (VAW) pelo preço atual 205.59. Ordens geralmente são executadas perto de 205.59 ou 205.89, enquanto 47 e -0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VAW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VAW?
Investir em Vanguard Materials ETF envolve considerar a faixa anual 161.57 - 213.52 e o preço atual 205.59. Muitos comparam 0.26% e 11.92% antes de enviar ordens em 205.59 ou 205.89. Estude as mudanças diárias de preço de VAW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VAW) no último ano foi 213.52. As ações oscilaram bastante dentro de 161.57 - 213.52, e a comparação com 205.87 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Materials ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VAW) no ano foi 161.57. A comparação com o preço atual 205.59 e 161.57 - 213.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VAW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VAW?
No passado Vanguard Materials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 205.87 e -0.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 205.87
- Open
- 205.61
- Bid
- 205.59
- Ask
- 205.89
- Low
- 205.50
- High
- 206.63
- Volume
- 47
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- 0.26%
- Mudança de 6 meses
- 11.92%
- Mudança anual
- -0.32%